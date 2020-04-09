【全球大流行】Tesla宣布員工將停職減薪　預計5月恢復生產

▲ 電動車廠Tesla向員工發內部電郵，表示將會在疫情受影響期間，削減美國員工薪酬，並讓部份員工放無薪假至5月4日，預計於5月可以恢復生產。

新冠肺炎疫情持續蔓延，衝擊全球經濟活動，各行各業備受打擊，企業停止招聘，員工面臨裁員減薪，甚至被迫要放無薪假。電動車廠Tesla向員工發內部電郵，表示將會在疫情受影響期間，削減美國員工薪酬，並讓部份員工放無薪假至5月4日，預計於5月可以恢復生產。

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據外媒The Verge報道，Tesla的電郵中提及副總裁或以上級別的美國員工將減薪30%，董事級或以上員工減薪20%，其餘員工則減薪10%。至於非美國員工，也將有類似安排，具體細節將另行通知。不過，電郵中並沒提及總裁Elon Musk會否有減薪的安排。Tesla指，無法在家工作而未獲分配工作的時薪員工亦要放無薪假期，目前仍未知道有多少時薪員工會受措施影響。

報道又引述，Tesla北美人力資源主管Valerie Capers Workman指出，受影響的員工將獲額外的失業救助，又指對大部份休假的員工而言，其失業救助大約相等於他們的正常工資，並且表明在休假期間，不會解聘停薪的員工，並繼續保有醫療福利。為配合疫情的最新發展，Tesla將關閉其位於美國的主要工廠，目前預料該公司美國的工廠會於5月4日恢復生產，但亦有延期復工的機會。

而內地傳媒引述Tesla回覆報道，中國區的措施將會有所不同，正式回覆將於稍後時間公佈。

責任編輯：施雯雯

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