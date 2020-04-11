【利財筆記】滙豐管理層自掘墳墓

今年愚人節（4月1日），滙豐（00005）在港股開市前突然宣布應英國監管機構要求，今年內將不派發股息，就連之前宣布派發，並且股價已除淨的末期息（約1.63港元）也不派發。消息公布後，滙豐股價幾日內急挫一成多，市值損失過千億元。

今次滙豐管理層及董事會不派股息的決定，自然惹來爭議，觸怒公司的大小股東。投資者決定是否認購一隻股票，主要是看公司前景，包括盈利和派息。滙豐今年2月6日宣布派發末期息，不少投資者（包括筆者）在今年2月27日除淨日前購入滙豐，或者選擇不沽出，就是期望公司會按照公布如期派發股息。如今公司突然撤回派息，大量依靠收息過活的股民要被迫賤價出售股票，財息兼失，實有足夠理據追討損失。今次滙豐管理層的決定極不尋常，本地及海外的監管機構應主動介入調查，是否有內幕人士得悉撤回派息的消息，一早沽貨，甚至沽空滙豐。

過去20多年，滙豐管理層的表現，實在令人失望。公司在香港起家，長期倚靠港英政府給予的特殊地位，以及透過利率協議等市場優勢，賺取豐厚利潤。1992年滙豐藉收購英國米特蘭銀行，翌年遷冊倫敦，早已惹來內地官員的不滿。1993年金管局成立後，逐漸取代滙豐昔日協演中央銀行的職能。

1999年，滙豐管理層在龐約翰（John Bond）領導下，制定5年大計，之後在海外進行大量收購，期望股價在5年翻一番。到2003年，滙豐股價確實做到5年翻一番，由60多元升上120多元，但之後因為美國樓市爆煲，旗下匯融的次按業務損失數千億港元，股價大幅下滑。到2008年第四季全球金融海嘯爆發後，要供股集資過千億港元，股價由2007年10月的最高位153.5元，一直下挫至2009年3月的33元，高追的股民無不損失慘重。

之後，滙豐被多國監管機構揭發嚴重違規，包括洗黑錢、操控拆息及外滙市場、銷售有毒投資產品等，要支付巨額罰款及賠償，但高層卻可以逍遙法外，每年繼續收取數以億元計的酬金。有高層更一面用公司現金回購股份托價，自己卻一面出貨。

過去幾年，筆者以為滙豐新管理層會有所改變，料不到公司表現依然令人失望。過去4年，滙豐只有2018年賺取近千億港元的利潤，2016年因無形資產及商譽減值300多億港元，全年只賺101億港元，去年亦因無形資產及商譽減值600多億港元，只能賺到460多億港元。

滙豐海外業務損手爛腳，但本地的滙豐銀行，每年依然能夠賺取約1,000億港元利潤，帳面值約8,000多億港元，與現時整間滙豐集團的總市值相約。現時輿論普遍對英國管理層極之反感，有董事要求遷冊香港，滙豐股價低沉，亦有可能吸引中資和華資，以至其他私募基金，進一步增持滙豐股權，撤換管理層。今次管理層撤回派息決定，可算自掘墳墓。

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