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【疫市營商】希慎集團投入逾7千萬革新　夥商戶綫上吸客

科技 17:00 2020/04/12

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希慎集團早於2017年開始投入逾7,000萬元，引進零售及地產科技，於是次疫情期間，配合綫上平台並為商戶提供技術支援，維持業務。

綫下零售及旅遊業等大受疫情衝擊，業界紛紛設法解決當前危機。希慎集團首席營運總監呂幹威分享，早於2017年開始投入逾7,000萬元，引進零售及地產科技，於是次疫情期間，配合綫上平台並為商戶提供技術支援，維持業務。

>>>希慎集團MT計劃育才　懂謙虛願溝通軟技能取勝

>>>【疫境見真情】利希慎基金批出特別撥款　支援惜食堂派發食物包

雖然近日裁員、減薪等消息不絕於耳，但呂幹威指出其營運方針原則不變，在疫情期間更要體現與商戶間緊密合作應對困境的價值。

我們的營運方針非常講求partnership，在疫情期間以至疫情後，必須為商戶提供適當支援並加強合作，開展更多推廣活動，如近日的餐飲商戶轉為向以外賣為主。

他舉例指，有一些商戶如教育中心在疫情期間面對停課，需轉以網上教學形式，該集團亦會向其提供不同技術支援，如協助舉辦直播教學活動、用不同軟件進行網上教學等。

該集團首席營運總監呂幹威分享，推出科技產物推動業務的同時，必須為各不同大小規模的商戶，提供度身訂造的專屬方案配合。期望最終既可以藉綫上帶動綫下業務，也能達致互相帶動消費增長的目的。（曾耀輝攝）

他又認為，目前商戶面對的營運危機僅屬短期，只要在疫情期間積極籌備不同應對方案，如加速引進零售科技，相信有助商戶吸引更多顧客。該集團自2017年投入逾7,000萬元引進零售及地產科技，包括推出自家應用程式，以會籍積分、一系列獎賞換領及其他優惠來吸客。

藝術文化注入業務　推廣普普文化

近年有不少企業會將文化、藝術項目注入業務，促進本土文化之餘，亦為在企業注入活力新形象，迎合新世代需求。

呂指出，希慎集團近年推行的「普普文化」，代表普及和擁抱文化，期望推出一系列相關的藝術和文化活動，讓社區大眾都觸手可及，輕鬆欣賞文化，推動共融藝術普及發展。

除了去年秋日節舉辦攤檔活動及工作坊、劇場遊戲及故事導讀、芭蕾舞劇展覽、街頭巡遊、藝趣銅鑼灣夜光巡遊外，亦有贊助運動賽事如國際七人欖球賽，期望大眾更了解該企業的價值定位，深化企業的形象；同時亦有助凝聚社群和創意的力量，長遠帶動業務發展。

>>>【疫市營商】新地推外賣優惠　買滿指定金額最高7折

記者：張寶燕

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