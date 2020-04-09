【復活節假期】各國限聚令大不同 法國竟不准坐長凳

▲ 各國政府因應新冠肺炎疫情持續，於復活節仍實施多項措施，限制民眾聚集。其中法國有城市更曾下令禁止民眾坐於長凳上。

復活節假期將至，不少民眾都希望趁著假期出門遊玩。但各國政府因應新冠肺炎疫情持續，於復活節仍實施多項措施，限制民眾聚集。其中法國有城市更曾下令禁止民眾坐於長凳上，但最後因民眾反對而撤回禁令。

法國

全國各地部署約16萬名警察及憲兵，巴黎更加強限制民眾出行，民眾不得於朝10晚7的時段在街上做運動，令民眾質疑是否包括限制步行，當局其後澄清為限制慢跑及跑步。

另外，西南部比亞里茲（Biarritz）更限制民眾漫步，如非等待交通工具或有緊急健康狀況，不可坐於當地的長凳或座椅超過2分鐘，但民眾強烈抗議下，當局最後撤回禁令。

愛爾蘭

愛爾蘭政府賦予警方新權力，如民眾於復活節期間離家超過2公里，而非出於基本服務需要或特定理由，警方有權拘捕民眾，最高可判罰款2,500歐元（約2.1萬港元）或監禁6個月。

巴西

另外，里約熱内盧警方正加設路障，以免遊客侵襲東部海灘。至於距離首都以東160公里的度假小鎮布基亞斯（Búzios）禁止當地民眾及遊客踏足海灘。當局更設立熱線供當地人舉報，違規於復活節向遊客提供住宿的酒店或旅館。

德國

德國大部分州份中，警察將於高速公路巡查是否有外來車輛。教堂將關閉及改爲直播，民眾可於其餘時間到場祈禱。另外，如民眾保持適度的社交距離，當局不會禁止民眾於公共場所進行尋找復活蛋（Easter egg hunts）的活動。

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