  • 22°C
香港時間 : 2020409日 (四) 19:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【復活節假期】各國限聚令大不同 法國竟不准坐長凳

環球社會熱點 19:01 2020/04/09

分享：

各國政府因應新冠肺炎疫情持續，於復活節仍實施多項措施，限制民眾聚集。其中法國有城市更曾下令禁止民眾坐於長凳上。

復活節假期將至，不少民眾都希望趁著假期出門遊玩。但各國政府因應新冠肺炎疫情持續，於復活節仍實施多項措施，限制民眾聚集。其中法國有城市更曾下令禁止民眾坐於長凳上，但最後因民眾反對而撤回禁令。

法國

全國各地部署約16萬名警察及憲兵，巴黎更加強限制民眾出行，民眾不得於朝10晚7的時段在街上做運動，令民眾質疑是否包括限制步行，當局其後澄清為限制慢跑及跑步。

另外，西南部比亞里茲（Biarritz）更限制民眾漫步，如非等待交通工具或有緊急健康狀況，不可坐於當地的長凳或座椅超過2分鐘，但民眾強烈抗議下，當局最後撤回禁令。

愛爾蘭

愛爾蘭政府賦予警方新權力，如民眾於復活節期間離家超過2公里，而非出於基本服務需要或特定理由，警方有權拘捕民眾，最高可判罰款2,500歐元（約2.1萬港元）或監禁6個月。

巴西

另外，里約熱内盧警方正加設路障，以免遊客侵襲東部海灘。至於距離首都以東160公里的度假小鎮布基亞斯（Búzios）禁止當地民眾及遊客踏足海灘。當局更設立熱線供當地人舉報，違規於復活節向遊客提供住宿的酒店或旅館。

德國

德國大部分州份中，警察將於高速公路巡查是否有外來車輛。教堂將關閉及改爲直播，民眾可於其餘時間到場祈禱。另外，如民眾保持適度的社交距離，當局不會禁止民眾於公共場所進行尋找復活蛋（Easter egg hunts）的活動。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【復活節假期】卑詩省為復活兔解禁 助小童解疫情苦悶
今日
【復活節假期】卑詩省為復活兔解禁 助小童解疫情苦悶
【英國疫情】立遺囑要保持距離 律師隔窗作見證
今日
【英國疫情】立遺囑要保持距離 律師隔窗作見證
【英國疫情】男教師日行8公里 為基層學生送餐
今日
【英國疫情】男教師日行8公里 為基層學生送餐
【歐洲疫情】英國高峰恐日死3000人 佔歐洲死亡40%
今日
【歐洲疫情】英國高峰恐日死3000人 佔歐洲死亡40%
【美國疫情】芝加哥監獄353確診 全美最大感染群組
今日
【美國疫情】芝加哥監獄353確診 全美最大感染群組
傳染病 疫情 巴西 德國 愛爾蘭 法國 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月09日 時間19:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

取締世衛首步？英國下議院倡成立G20公共衛生組織
取締世衛首步？英國下議院倡成立G20公共衛生組織
新型冠狀肺炎全球疫情（04月09日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月09日 時間19:00）
【美國疫情】紐約挖壕埋屍 臨時殮房不夠數以千死
【美國疫情】紐約挖壕埋屍 臨時殮房不夠數以千死
美眾議員促拒撥款世衛 直至譚德塞下台
美眾議員促拒撥款世衛 直至譚德塞下台
【美國疫情】紐約死亡暴增 醫護震驚「不敢離病房」
【美國疫情】紐約死亡暴增 醫護震驚「不敢離病房」
【美國疫情分佈圖】新增確診大反彈 紐約15萬超西班牙
【美國疫情分佈圖】新增確診大反彈 紐約15萬超西班牙