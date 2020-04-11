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內地經濟有幾差？　下周揭盅

股樓投資 13:53 2020/04/11

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本周末為復活節長假期，港股及英國股市下周一（13日）將會休市。新冠肺炎疫情重創環球經濟，不過內地企業3月份率先有序復工，能否拯救首兩個月近乎停擺的經濟，下周自有分曉。

國家統計局下周將公布多項最新經濟數據，下周二（14日）將公布3月份進口、出口及貿易收支；到下周五（17日）就會是重頭戲，當局會公布首季國內生產總值（GDP），去年首季內地GDP按年增長為6%，但今年首季經濟大幅轉差，市場現時預期GDP或錄得按年-5.8%的負增長，數字將影響股票市場，甚至中央往後的經濟政策，值得注視。

美國下周亦會公布零售銷售、房屋市場指數、進出口價格指數等多項數據，不過當地確診數目仍然急速攀升，相信增長難望樂觀。

主要業績期完結後，下周股份公布業績，較值得注視的有中國鐵塔（00788），集團上月公布去年業鑲，全年純利增長接近1倍。預計今年首季，公司業績將受疫情停工潮影響，惟5G概念炒作下，若業績未算太差，股價仍有望再炒一浸。

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撰文 : 葉志偉

經濟 美國 中國 GDP 進出口 國家統計局 中國鐵塔（00788）

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