【新冠肺炎】疫情影響企業網絡安全　71%企業表示受威脅

▲ 由於電子郵件是超過九成網絡攻擊的源頭，而近期與新冠肺炎疫情相關的電郵攻擊持續上升，當資訊與新聞信息量泛濫的情況下，很容易墜進黑客的圈套。

隨著新型冠狀病毒蔓延全球，員工需要重新適應遙距工作環境，很多時都忽略了網絡安全問題。網絡保安公司Check Point和Dimensional Research的調查就發現，工作模式及環境在短時間來發生重大改革，全球71%的IT和資訊保安人員表示，自新型冠狀病毒爆發以來，安全威脅或攻擊都有所增加。

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Dimensional Research早前於全球大規模企業訪問411名IT和資訊保安人員，了解新冠肺炎疫情對企業安全的影響。研究發現，超過5成受訪者認為，網絡釣魚成黑客最常用的攻擊。由於電子郵件是超過九成網絡攻擊的源頭，而近期與新冠肺炎疫情相關的電郵攻擊持續上升，當資訊與新聞信息量泛濫的情況下，很容易墜進黑客的圈套。

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另一方面，遙距工作管理也同樣為IT和資訊保安人員帶來挑戰，過半數受訪者認為，企業需為員工提供安全的遙距應用，並反映他們需要採用對遙距使用的可擴展解決方案。超過6成受訪者擔心未來幾個月會因應遙距工作，而必須迅速做出改變所帶來的安全風險，55%認為遙距使用的安全防護仍需改進，也有49%受訪者擔心需要高速擴展端點的安全性。

責任編輯：施雯雯

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