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【零售寒冬】周大福港澳生意淡　首季同店銷售跌65％

股樓投資 16:42 2020/04/10

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新冠肺炎嚴重打擊零售業，周大福（01929）1至3月份內地及港澳零售額按年跌41%及65%，而同店銷售分別跌50%及65%。至於疫情對全年業績影響初步評估，周大福披露，截至今年2月29日止11個月的未經審核營業額及主要經營溢利，分別下跌11%至13%及7%至9%。

集團通告指出，新冠肺炎疫情蔓延及宏觀環境波動導致需求疲弱，內地同店銷售銳減50%，香港及澳門同店銷售亦大幅下跌65%。除上述宏觀因素外，金價波動亦令黃金產品銷量下跌，拖低兩大市場的黃金產品同店銷售。

期內，集團在內地淨增加65個零售點，同時關閉4個位於香港的周大福珠寶零售點，截至3月31日止，集團合共有3,850個零售點。

集團根據最近期管理賬目及掌握的資料，對2020財政年度全年業績影響的初步評估，指截至今年2月29日止11個月的未經審核營業額及主要經營溢利，分別下跌11%至13%及7%至9%。存貨結餘較2019年3月31日的水平高出約15%，預期短期內存貨量將維持在高於正常的水平。

相關文章：【零售寒冬】今年首兩月銷售大跌　I.T.盈警料全年虧損最少3億元

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撰文 : 李兆明

股票 同店銷售 香港 澳門 周大福（01929）

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