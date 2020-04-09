【口罩供應】HKTVmall口罩下周一開放登記 抽籤前必睇重要事項

▲ HKTVmall下周將正式開放登記口罩購買，每盒售價為65元。

香港電視 （01137） 旗下HKTVmall的口罩於下周一（4月13日）早上9時起始開始登記，首次開賣會以「先登記抽籤，中籤後購買」形式隨機抽出3,000人購買口罩，每人限購一盒，每盒有30個，售價為65元。HKTVmall表示，如欲購買口罩須留意以下重點。

購買口罩要成為 HKTVmall 會員

想參加口罩抽籤，只需要於口罩登記系統輸入香港流動電話號碼及電郵地址。中籤人士之後會收到手機短訊內有一個兌換碼，或到 HKTVmall 應用程式及網頁查看結果。登記連結

由於是以抽籤形式購買，故並非先到先得，重覆登記亦只視作一次。首輪登記時間為4月13日（星期一）早上9時至4月19日（星期日）晚上11點59分。

到開始購買時，中籤人士需要先登記成為HKTVmall會員，並於7天內落訂單購買，付款時輸入兌換碼，口罩會加入購物車。與普通訂單一樣，整張訂單的商品會一齊送到指定送貨地址，或者到自取點收貨。

運費如何計算？

購買口罩運費與平時的安排一樣，免運費金額如下：

普通會員：500元

VIP 會員：350元

自取 （門市、合作商戶及流動自取車）：200元

未買滿以上指定金額VIP會員運費為40元，普通會員運費為80元。

中籤結果會透過手機短訊通知，及在HKTVmall應用程式及網頁內公佈，未中籤者資料會自動保留至下一次抽籤，無需重複登記。

HKTVmall表示，因產能有限，暫時只能公布首輪登記抽籤日期，往後生產到一定數量就會再抽籤。

相關文章︰【口罩供應】口罩短缺哪裡買 最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）

【口罩供應】Oxyair Mask口罩下周開售 GULU抽籤購買

【口罩】口罩出口隨時變碎鈔機 普通口罩跌價日子不遠矣？

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

立即訂閱專享無間斷美股分析

責任編輯︰侯景成