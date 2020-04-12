  • 20°C
香港時間 : 2020412日 (日) 10:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】意大利傳媒新方法驗證新聞　引入區塊鏈技術

科技 10:00 2020/04/12

分享：

意大利新聞媒體ANSA宣布，與安永（Ernst & Young）旗下的EY Advisory S.p.A.合作，開發應用區塊鏈技術（Blockchain）的新聞追蹤系統。

意大利新聞媒體ANSA宣布，與安永（Ernst & Young）旗下的EY Advisory S.p.A.合作，開發應用區塊鏈技術（Blockchain）的新聞追蹤系統。ANSA認為，只有讓讀者安心地閱讀可靠的新聞內容，才能維持公信力。

ANSA表示，因應新冠肺炎疫情的緊急情況，社會對新聞及其來源高度關注，惟留意到有不少人利用他們的品牌，發布虛假消息，故決定向讀者提供驗證新聞來源的方法，而區塊鏈技術是傳達真相的其中一個可靠和安全方式，並加強與讀者之間的信任。

【新冠肺炎】以疫情資訊作招徠　Palo Alto Networks警告網絡攻擊急增

【新冠肺炎】Alphabet無人機送貨　兩周完成逾千訂單

現時讀者可透過名為「ANSAcheck」的新聞追蹤標籤，查看ANSA平台上、其他編輯出版物，以及社交媒體等第三方的新聞，其歷史以及消息來源。另一個重要功能，是允許讀者將想要閱讀的新聞，與ANSA的來源進行比較，務求辨識真偽，驗證新聞是否來自ANSA。

背後原理是，當讀者在查看ANSA.it網站上發布的資訊時，瀏覽器會將報導內的文字，與儲存在區塊鏈中的加密雜湊進行比較，當參數匹配時，發布的新聞將獲得已經驗證的「ANSAcheck」標籤。任何人都可以比較文章及區塊鏈的版本，以確保資訊正確。

ANSA是意大利最大通訊社，擁有24家意大利報紙媒體，是全球排名最高的通訊社之一。

責任編輯：姚慧儀

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【新冠肺炎】Alphabet無人機送貨　兩周完成逾千訂單
2020/04/09
【新冠肺炎】Alphabet無人機送貨　兩周完成逾千訂單
【新冠肺炎】留家防疫做咩好？用Twitter Hashtag賞各地櫻花
2020/04/08
【新冠肺炎】留家防疫做咩好？用Twitter Hashtag賞各地櫻花
【新冠肺炎】司機收入大跌　Uber推招聘功能助找其他工作
2020/04/07
【新冠肺炎】司機收入大跌　Uber推招聘功能助找其他工作
【新冠肺炎】港上市生物科技公司　研3大藥物醫治新冠肺炎
2020/04/07
【新冠肺炎】港上市生物科技公司　研3大藥物醫治新冠肺炎
疫情 安永 意大利 新冠肺炎 區塊鏈

下一篇文章

【科技抗疫】5G醫療應用　採遙距診症醫護機器人助抗疫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為風暴】Google警告華為用戶　不可用非授權方式下載GMS
【華為風暴】Google警告華為用戶　不可用非授權方式下載GMS
【口罩供應】自家建網店賣口罩　夥律師樓合作有保證
【口罩供應】自家建網店賣口罩　夥律師樓合作有保證
【華為5G】華為P40 Pro上手實試　夜攝、AI功能如何稱冠【有片】
【華為5G】華為P40 Pro上手實試　夜攝、AI功能如何稱冠【有片】
【科技一周回顧】Zoom再爆安全漏洞　華為P40系列旗艦機正式登港
【科技一周回顧】Zoom再爆安全漏洞　華為P40系列旗艦機正式登港
【華為5G】華為P40 Pro試機　程式商店驚現Google地圖？
【華為5G】華為P40 Pro試機　程式商店驚現Google地圖？
華為推Huawei Card實體信用卡　功能向Apple Card致敬？
華為推Huawei Card實體信用卡　功能向Apple Card致敬？