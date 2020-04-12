【新冠肺炎】意大利傳媒新方法驗證新聞　引入區塊鏈技術

▲ 意大利新聞媒體ANSA宣布，與安永（Ernst & Young）旗下的EY Advisory S.p.A.合作，開發應用區塊鏈技術（Blockchain）的新聞追蹤系統。

意大利新聞媒體ANSA宣布，與安永（Ernst & Young）旗下的EY Advisory S.p.A.合作，開發應用區塊鏈技術（Blockchain）的新聞追蹤系統。ANSA認為，只有讓讀者安心地閱讀可靠的新聞內容，才能維持公信力。

ANSA表示，因應新冠肺炎疫情的緊急情況，社會對新聞及其來源高度關注，惟留意到有不少人利用他們的品牌，發布虛假消息，故決定向讀者提供驗證新聞來源的方法，而區塊鏈技術是傳達真相的其中一個可靠和安全方式，並加強與讀者之間的信任。

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現時讀者可透過名為「ANSAcheck」的新聞追蹤標籤，查看ANSA平台上、其他編輯出版物，以及社交媒體等第三方的新聞，其歷史以及消息來源。另一個重要功能，是允許讀者將想要閱讀的新聞，與ANSA的來源進行比較，務求辨識真偽，驗證新聞是否來自ANSA。

背後原理是，當讀者在查看ANSA.it網站上發布的資訊時，瀏覽器會將報導內的文字，與儲存在區塊鏈中的加密雜湊進行比較，當參數匹配時，發布的新聞將獲得已經驗證的「ANSAcheck」標籤。任何人都可以比較文章及區塊鏈的版本，以確保資訊正確。

ANSA是意大利最大通訊社，擁有24家意大利報紙媒體，是全球排名最高的通訊社之一。

責任編輯：姚慧儀

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