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【百萬Blogger】滙豐33歲財自的士哥還好嗎？

名人薈萃 16:53 2020/04/10

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滙豐（00005）宣布無息派，小弟都拍片講下感想（見影片），大家有空可看看。這事件對靠股息生活的投資者影響不輕，不少人想到一位3年前「財自」（財務自由）退休的33歲的士哥，他還好嗎？

2017年初，的士哥於討論區上提到自己靠4萬股滙豐股票收息。滙豐當年派息0.51美元，每股派約4港元，4萬股即16萬元，平均每月1.3萬多元。於是他高興地宣布自己財務自由，不再工作，每天在家「唔較鬧鐘起床，日日打機、上網、睇書、打波，好開心」。

今天滙豐出事了，看看對的士哥有何影響。當年他那4萬股滙豐，股價約67元，總市值約268萬元。這次股價守不住40元，4萬股計，市值約160萬元，帳面蝕掉四成，超過100萬元。當年的士哥辛苦每月儲蓄17,500元，這些年來蝕掉了5年多的儲蓄（每月開工30日，每日開的士12小時），令人唏噓。

帳面數事少，影響生活事大。如今滙豐宣布這一年不會派息，所以未來一年每月1.3萬多元的生活費將消失。若沒有其他收入渠道，的士哥這一年只能沽掉10手股票（40元一手計），取回16萬元現金，吃點老本。吃掉這4萬股（10手）老本後，剩下的3.6萬股日後所產生的股息，按同樣派0.51美元計，每年14.4萬港元或每月1.2萬元，生活水平或須有所下調。或者，這一年，需要重新出來工作找點配外收入。

回看舊文，2018年借的士哥一例寫過有關財務自由的風險管理考慮，《iMoney》記者替筆者找到該篇文章並寫了一篇評論。當中幾個論點，值得溫故知新。

第一，集中投資與分散投資，經常是投資者討論的題目。筆者並不反對作合適的分散投資，原因有二。首先，投資股票，始終散戶的控制權有限，散戶要防止投資項目出事，可做的不多。加上，若太集中單一資產項目，萬一出事將嚴重影響生活。

第二，即使財自退休後，仍需習慣繼續監察投資組合。不時檢視與優化組合是需要的，別感到達標後就甚麼也不理。始終，市場會變化，資產會變質，有需要時要作出調整。

第三，被動收入大於日常支出就算財務自由，但這數字別計得太「剛剛好」，預留多點緩衝更好，因為若出現突如其來的變化，也不至於影響生活。記得當年借用了價值投資中的「安全邊際」概念來作比喻，被人留言質疑指一派胡言，「安全邊際」並非這個意思，今次就不用了。

第四，年輕人達到財務自由，需注意日後年紀增加與健康變化，有機會令醫療開支大增，出現失預算的情況，亦是一大風險。

回看一下，原來自己兩年前的文章都把風險管理說得七七八八，當年借的士哥談這命題，點出該操作的風險性，誰知「開口中」，真的應驗了。自己的投資出事當然不理想，如今疫情下，大家生活都受影響，不開心。

從好處想，的士哥今年應該約37歲，還算年輕，真的觸礁，大不了再出來工作，無大問題。試想想，若這場大風暴到30年後才發生，到時他年過60，應對能力將大減，情況更差。大家要未雨綢繆，趁年輕好好準備。這次風暴，塞翁失馬，經一事長一智，也算好事。

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撰文 : 止凡

欄名 : 百萬Blogger

股票 退休 風險管理 Blogger 滙豐控股（00005）

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