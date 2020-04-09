【Live Aid】盤點史上經典慈善騷Live Aid眾望所歸（重溫經典片段）

新冠肺炎疫情演變成全球大流行，各地缺乏醫療設備，世衛將在美國時間4月18日舉行演唱會，請來Lady Gaga群星坐鎮，用歌聲為前線醫護打氣和籌款。每逢有天災人禍，演藝界都齊心協力，落力表演籌款。世衛演唱會開始前，不妨趁復活節假期，回顧史上十大慈善演唱會的經典！

1.孟加拉音樂會The Concert for Bangladesh (1971)

號稱首個慈善籌款演唱會，由前披頭士樂隊的吉他手George Harrison和印度西塔琴演奏家Ravi Shankar發起，為孟加拉國解放戰爭後，來自東巴基斯坦、飽受種族大屠殺之苦的難民提供救濟。

2.Live Aid（1985）

英國傳奇搖滾樂團皇后樂團（Queen）在1985年於英國倫敦和美國費城同時舉行，旨在為非洲衣索比亞大饑荒籌集資金的跨地區大型演唱會。由於連年內戰和乾旱，當地在1983年至1985年間發生大饑荒，近40萬人死亡。Live Aid成為慈善籌款演唱會的里程碑，往後同類音樂會都受此啟發。

3.悼念911英雄美國慈善義演America: A Tribute to Heroes (2001)

演員George Clooney組織群星表演，這次演出募集超過2億美元捐贈Telethon基金。

4.Tsunami Relief Cardiff (2005)

音樂會籌集了1,248,963英鎊，幫助2004年印度洋地震的受害者，著名音樂人Eric Clapton也是坐上客。

5.送希望到海地：全球賑災義演Hope for Haiti Now (2010)

這次震奪去約20萬人生命，MTV Networks在地震後三天宣布直播演唱會的初步計劃，John Legend、Nicole Kidman、Tom Hanks齊齊撐場，成功籌得超過5800萬美元。

6.Fire Fight Australia concert 2020

為澳洲連日的大火籌款，這次邀請Queen隆重登場，重現1985 Live Aid的精彩一幕。