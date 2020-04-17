【留家娛樂】群星抗疫演唱會在即 重溫經典慈善騷片段

▲ 【留家娛樂】全球群星抗疫演唱會 香港時間2月19日周日凌晨2時起網絡直播 現在重溫經典慈善騷片段

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，全球群星會在香港時間周日（18日）凌晨2時，舉行「One World: Together at Home」（周六晚不要睡），為醫護和留家抗疫民眾打氣！回顧最近數十年，每逢全球有天災人禍，演藝界都齊心協力，落力表演籌款。新冠肺炎全球演唱會開始前，不妨回顧一下史上慈善演唱會經典。

【留家娛樂】Eason張學友全球群星演唱會 周日凌晨時間直播

孟加拉音樂會The Concert for Bangladesh (1971)

號稱首個慈善籌款演唱會，由前披頭士樂隊的吉他手George Harrison和印度西塔琴演奏家Ravi Shankar發起，為孟加拉國解放戰爭後，來自東巴基斯坦、飽受種族大屠殺之苦的難民提供救濟。

Live Aid（1985）

英國傳奇搖滾樂團皇后樂團（Queen）在1985年於英國倫敦和美國費城同時舉行，旨在為非洲衣索比亞大饑荒籌集資金的跨地區大型演唱會。由於連年內戰和乾旱，當地在1983年至1985年間發生大饑荒，近40萬人死亡。Live Aid成為慈善籌款演唱會的里程碑，往後同類音樂會都受此啟發。

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悼念911英雄美國慈善義演America: A Tribute to Heroes (2001)

演員George Clooney組織群星表演，這次演出募集超過2億美元捐贈Telethon基金。

Tsunami Relief Cardiff (2005)

音樂會籌集了1,248,963英鎊，幫助2004年印度洋地震的受害者，著名音樂人Eric Clapton也是坐上客。

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送希望到海地：全球賑災義 演 Hope for Haiti Now (2010)

這次震奪去約20萬人生命，MTV Networks在地震後三天宣布直播演唱會的初步計劃，John Legend、Nicole Kidman、Tom Hanks齊齊撐場，成功籌得超過5800萬美元。

Fire Fight Australia Concert (2020)

為澳洲連日的大火籌款，這次邀請Queen成員Brian May夥拍美國歌手Adam Lambert隆重登場，重現1985 Live Aid的精彩一幕。

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