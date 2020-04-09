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【零售業績】周大福首季港澳零售及同店銷售均銳減65%

金融經濟 18:04 2020/04/09

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周大福公布首季業績，首三個月港澳同店銷售按年急插65%。

周大福 （01929） 公布今年首季業績，受新冠肺炎疫情蔓延及宏觀經濟波動，導致需求疲弱，影響季內中港澳業務。首3個月港澳零售值及同店銷售均按年倒退65%；內地零售值按年減少41%，同店銷售跌50%。

截至3月底止，集團共有3850個零售店，其中關閉4個香港珠寶零售店。

產品方面，港澳珠寶鑲嵌首飾同店銷售按年減少64%，內地亦減少50%。港澳黃金產品銷售大減67%，內地也減少54%，主要由於金價波動，使黃金產品銷量下跌，拖累市場銷售。

周大福指，截至2月29日止，11個月的未經審核營業額、主要經營溢利分別跌11%至13%、7%至9%。 存貨結餘較去年3月底高出約15%，預期短期內存貨量將維持在高於正常的平。

截至3月底，集團持有的未償還黃金借貸按重量及金額計算分別按年增約15%及40%。

集團稱，仍在考量黃金借貸未變現虧損的影響。有關未變現虧損屬非現金性質，應不會對集團的現金流量造成重大影響。

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