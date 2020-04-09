【電動車】乘聯會︰Tesla3月在華銷售逾萬輛

▲ Tesla於3月份在中國的銷量逾1萬部。

內地逐漸復工復市，汽車銷量亦有好轉。乘聯會數據顯示，3月份Tesla（美︰TSLA）在中國的汽車銷量為10160輛。較早前，國務院常務會議決定，將今年底到期的新能源汽車購置補貼、免徵車輛購置稅政策延長2年。財政部將與有關部門盡快出台具體措施，穩定市場預期，為釋放汽車消費需求創造條件。

據較早前季度報告，今年首季Tesla向全球用戶交付8.84萬輛電動車，按年增長40%；較市場預期8萬輛多。值得注意的是，此前有報道指出，在Tesla美國工廠關停期間，還在進行多處改造調整計劃，旨在提升model Y和其他車型的產能。

據報Tesla早前向員工發電郵稱，在疫情受影響期間，美國員工將會進行減薪和無薪假期，並預計於5月恢復生產。副總裁或以上級別的員工將會減薪30%，董事級或以上員工減薪20%，其餘員工則會減薪10%，其他員工亦會有相近的安排。

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責任編輯︰侯景成