【美國大選分析】拜登勝不敢驕 防範變希拉莉二世

美國參議員桑德斯宣布投降棄選，前副總統拜登篤定取得民主黨總統提名，早日準備迎擊共和黨的特朗普。但在迎接機會的同時，危機亦伴隨而來，特別是慎防變成第二個希拉莉。

拜登勝選留一線，有別上屆希拉莉

冀吸桑德斯擁躉，政策須具說服力

承諾女將充副手，替拜登取長補短

桑德斯（Bernie Sanders）這名左翼老將，連續兩屆挑戰民主黨的總統候選人提名，無奈均敗陣而回。

桑德斯2016年敗予前國務卿希拉莉（Hillary Clinton），但後者在大選大熱倒灶，不敵特朗普（Donald Trump）；4年之後，桑德斯再次則輸給奧巴馬時代的另一位白宮重臣、前副總統拜登（Joe Biden）。

桑德斯退選 拜登料奪民主黨總統提名

拜登絕地反彈 搖擺選民成助力

有了希拉莉的前車之鑑，拜登顯然有所防範，避免在贏出初選後遭遇反噬。

此話何解？猶記得上屆，希拉莉縱使勝過桑德斯，但雙方幾近撕破臉皮。評論普遍認為，這令相當部分的桑德斯支持者拒絕轉而支持希拉莉，結果在兩名俱不討好的總統候選人當中，希拉莉飲恨而回。

事隔4年，支持桑德斯的左翼和進步派人數和聲勢都更盛，拜登對此心知肚明，倘放棄這班選民，必然大大削弱問鼎白宮的機會。所以，早在優勢漸現之時，拜登已經早有部署。

跟希拉莉的強悍風格不同，拜登向來於美國政壇以圓滑見稱，甚至連共和黨與他都有計傾。這種個性正好避免跟桑德斯鬧得太僵，為日後吸納對方支持者留一線。

桑德斯公布退選後，拜登也立即行動，表明將主動接觸及聽取對方意見，為對方戴高帽，並重申大家的最大公因數是踢走特朗普，強調不是「我，而是我們」（Not me， Us）。

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另一方面，桑德斯跟希拉莉鬧得產生私人恩怨，但基於長期在參議院合作，跟拜登至今仍是友好多於嫌隙。

惟這不代表拜登能夠輕鬆接收桑德斯的支持者，桑德斯選舉顧問直言，他們的支持者是看重政客推動甚麼政策，渴望具意義的改革，拜登要票便需滿足他們這些期望。

再者，跟上屆一樣，桑德斯依舊是被民主黨建制派合力阻擋問鼎白宮之路，雖然不似上屆般有俄羅斯黑客披露民主黨內部電郵，但各種蛛絲馬跡仍是顯而易見。如何讓桑德斯支持者心服口服，是拜登接下來的一項重要功課。

要廣吸支持者，副手人選亦是關鍵。掃除黨內障礙後，拜登將開始挑選競選拍檔，亦即副總統人選。目前他僅承諾會選擇一名女性。

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坊間現階段揣測的人選約有10人，當中對拜登具有最多助力的，相信是初選頭幾輪已經退選的參議員賀錦麗（Kamala Harris）。她的3大特點：年輕、女性、黑人，既可強化拜登的優勢，亦是針對特朗普與彭斯（Mike Pence）組合的弱點。

當然尚有更強選擇，就是前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）。拜登團隊認為，她有能力盡攬右翼以外的政治光譜。但米歇爾本人未有轉軚出山的迹象，且看拜登是否夠牙力，重現新一個奧巴馬「盛世」。

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