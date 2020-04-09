【法國疫情】零號病人無旅遊史 但「與中國有關」

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法國疫情嚴峻，新冠肺炎確診個案持續增加。《世界報》發表追尋「零號病人」的調查報道，法國疫情最早可追溯至1月第二周，衛生部專家指，患者與撤僑專機無關，也沒有旅遊史，僅指「與中國有關」。但專家不願透露更多詳細，因不想大眾將疫情爆發予頭指向該患者。
報道引述流行病學家調查的第一手材料指，專家先是調查「法國一號」。法國1月31日派出包機，前往武漢撤僑，機上有14名軍人及3名軍醫，均來自巴黎以北瓦茲省（Oise）的基地。該批軍人抵法後，沒有接受檢測，僅作居家隔離。
軍人完成隔離後不久，克雷伊市出現確診個案，為首批患者，分別為第15和17號病例。兩人是本土病例，與中國完全沒有關係。當時，瓦茲省大部分居民將矛頭直指撤僑專機。
不過，說到「零號病人」，法國衛生部流行病學專家團隊成員馬耶（Alexandra Mailles）表示，調查小組訪問了逾100人後，發現當地疫情可追溯至1月第2周，即早於法國1月24日出現首3宗確診前，也遠早於法國撤僑專機。
報道指出，1月24日前，大批中國旅遊趁新春假期到訪法國和歐洲。外界指責疫情可能來自每年接待7200萬遊客的戴高樂機場，但調查小組否認，稱「未找到任何聯繫」。
馬耶只願透露，零號病人與撤僑專機無關，也沒有旅遊史，僅指「與中國有關」。他指，患者非空中服務員，也不是在機場工作，與機場完全沒有任何關係。他認為，瓦茲省已是疫情重災區。
「再告訴他們是誰把病毒傳染出去，恐怕太過分。」
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