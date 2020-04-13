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Impossible Foods夥逾90餐廳　推「地球月」限定菜式

商業 10:00 2020/04/13

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近年植物肉備受歡迎。適逄4月「地球月」，Impossible Foods 將向享用Impossible植物肉菜式的食客，送上限量版禮品，無論是在餐廳用餐或外賣均可，數量有限，派完即止。

在4月份，食客只要於任何一間參與「地球月」活動的餐廳內享用 Impossible植物肉菜式，便可獲得限量版禮品「地球月」特色扣針和貼紙。若食客希望獲得更多Impossible限定禮品，可以在所有參與活動的餐廳掃描 QR 二維碼，並在 Instagram上分享可持續發展數據的圖片，即有機會獲得「地球月」環保不織布袋。

多間參與「地球月」活動的全新餐廳，包括SHÈ 舍、紅樓、Nene Chicken 和 ASAP As Simple As Possible 。如新派點心菜館 SHÈ 舍和紅樓一同推出經典地道菜式菠蘿咕嚕植物肉，現代韓國餐廳Nene Chicken 則推Impossible超級拉絲芝士薯餅 Pizza，ASAP As Simple As Possible 則有Impossible牛肝菌汁漢堡扒焗藜麥粟米飯 。

而在4月22日的地球日，重點合作夥伴包括Beef & Liberty、Butcher's Club、Outback Steakhouse 和 Ruby Tuesday 更會於當日向食客派發獨家限定禮品，如環保不織布袋、環保餐具套裝及襪子。

自 Impossible Foods 於兩年前正式進駐香港，目前為止香港及澳門已有超過300間餐廳提供 Impossible 植物肉菜式。

人造肉生產商Impossible Foods因產能不足 終止與麥當勞合作

【CES 2020】人造肉商機大　Impossible Foods推植物豬肉及豬柳漢堡

責任編輯：蘇穎琪

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