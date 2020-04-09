【復活節假期】卑詩省為復活兔解禁 助小童解疫情苦悶

▲ 加拿大卑詩省宣布將復活兔列爲「必要服務」，讓復活兔可隨意於省内行動和派發復活蛋，為新冠肺炎疫情下的社區增添節日歡樂氣氛。

新冠肺炎疫情下，多國的居家令等措施因應疫情延長。但復活節將至，各地家庭在疫情下難以外出慶祝復活節，更令小朋友感到失望。加拿大卑詩省就宣布，將復活兔（Easter Bunny）列爲「必要服務」（essential service），讓復活兔可隨意於省内行動和派發復活蛋，為疫情下的社區增添節日歡樂氣氛。

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加拿大環球電視（Global News）報道，卑詩省省長賀謹(John Horgan)於周三（8日）宣布，特別授權將復活兔列爲必要服務，不受居家令等措施限制，於復活節期間可自由進出民眾的家園，以向各個家庭派發復活蛋。

賀謹於聲明中表示，對復活兔於省内履行每年派復活蛋的職責感到高興。他指今年的慶祝活動因應疫情而有些不一樣，更致謝復活兔：

我知道你也要格外小心，即使你不能到訪每家每戶，我也要感謝你來與全省孩子和家庭分享積極精神和幸福。

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賀謹更表示已向復活兔提供有關洗手的建議，又強調復活兔在省内派發復活蛋時，應保持一定的社交距離，以免疫情於節日期間擴散。

除了卑詩省外，多倫多市及安大略省早前亦宣布將復活兔列爲必要服務。但安大略省仍然禁止復活兔於公園、遊樂場等戶外娛樂場所，向民眾派發零食。另外，新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）亦宣布，批准復活兔及牙仙子於復活節向民眾派發復活蛋。

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