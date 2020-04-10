中國經濟有可能克服疫情拖累保持大致穩定

如果疫情在中國不再反復，歐美疫情延續至年底，那麽由此帶來的全球經濟放緩、出口大幅下降，對中國經濟意味著什麽？



目前對於中國經濟的未來發展大約有兩種主要觀點，一種偏向悲觀，一種偏向樂觀。



偏向悲觀的觀點認為：雖然中國疫情基本受控，但全球產業鏈的關聯程度很深，因此歐美國家的衰退，必將通過全球產業鏈的作用影響中國經濟。一方面全球需求大幅下降將直接沖擊中國的出口；另一方面，歐美和受疫情打擊國家部分企業的停工停產又會通過影響關鍵零部件的供應，沖擊中國企業的生產，因此，歐美國家的衰退將對中國經濟造成重大打擊。



偏向樂觀的看法認為：疫情將造成歐美國家的需求下降，但對醫療物資的需求將上升，另外日常生活用品有壹定的需求剛性，需求也會大致平穩甚至因囤積搶購而增加需求，一些其他的出口國也可能因為疫情的打擊部分停工停產而降低出口能力，導致一部分其他出口國的訂單流向中國。



第2， 雖然中國在全球產業鏈中的介入很深，但中國也是全球產業門類最全、相對自我配套能力最強的地方，受全球產業鏈的限制相比其他國家要小一些，這種能力會減輕中國受全球產業鏈部分發生斷裂的負面沖擊。



第3， 中國自身是一個有十幾億人口的大市場，中央政府有較為強大的財力，有能力通過財政和貨幣政策刺激經濟增長，對沖出口需求放緩對經濟的沖擊。



總括而言，出口下降的負面沖擊未必有悲觀者預期那麽大，中央政府也不會坐視經濟走軟，必將採取刺激經濟的行動，保持中國經濟增長的大致穩定。

撰文 : 楊玉川 華大證券首席宏觀經濟學家 行政總裁 欄名 : 山外看山