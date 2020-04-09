  • 21°C
香港時間 : 2020409日 (四) 21:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【保就業計劃】9000元成企業博弈論　Webb：公司不申領對不起股東

金融經濟 18:26 2020/04/09

分享：

獨立股評人David Webb撰文批評保就業計劃「為無需要人士做更多事，為有需要人士做更少事」

港府周三（8日）推出第二輪防疫抗疫基金，其中800億元用於保就業計劃，助合資格僱主支付一半薪金，每名僱員上限9000元，為期6個月。獨立股評人David Webb撰文批評保就業計劃「為無需要人士做更多事，為有需要人士做更少事」，企業有授信責任（fiduciary duty）為股東爭取最大利益，不論企業是甚麼處境，都必須申領保就業計劃「免費午餐」。

保就業計劃只排除特區政府、法定機構及政府資助機構員工，換言之，所有私人企業，只要有供強積金的員工，就可以申領資助。

David Webb 狠批港府領袖是「經濟文盲（economically illiterate）」，港府無差別向經濟大撒金錢，令即使無受疫情影響的企業也在範圍之內。

Webb 指出，當跨境人流冰封，旅遊業、被強制停業的行業受重創，即使是自由市場，都應該扶助受重創企業。

不過，Webb 也指出，部分行業如超市生意更可能因為疫情而變得更好，但政府也同樣容許他們按每名員工申領5.4萬玩資助，賺更多利潤。

【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成

震驚政府要求企業拒領　企業不要把自己放在競爭劣勢

Webb續寫，即使是疫情遠較香港流行的英國，也僅向強制休假（furloughed） 的打工仔支付8成薪金，上限2500英鎊，為期3個月。

港府無差別資助，Webb指出，企業董事有授信責任為股東爭取最大利益。

企業不論是受惠或受累疫情，都有責任取得資助，否則等於支付「自願稅（volutary tax）」，而且當企業不領，競爭對手也會申領。

Webb稱，聽到至少有一家企業董事收到港府通訊﹐要求企業不要申請，諷刺：「也許政府為倉促決策感後悔」。他續指，他持有多家上市企業逾5%股權，要求各企業的董事，不理其所在行業，不要考慮去把自己放在被股東訴訟或競爭劣勢的處境。

相關文章：

【滙豐不派息】Webb：以股代息不可行 與滙豐對簿公堂難勝訴

港大零售料蝕最多7500萬 去年被David Webb證監先後點名

 

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

立即訂閱專享無間斷美股分析

記者：麥德銘

就業 疫情 David Webb 防疫抗疫基金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

道指收市升779點　恒指夜期升381點越24000關（不斷更新）
道指收市升779點　恒指夜期升381點越24000關（不斷更新）
【防疫抗疫基金】零售業資助計劃申請倒數　港府已向首批申請發8萬元資助（附申請方法）
【防疫抗疫基金】零售業資助計劃申請倒數　港府已向首批申請發8萬元資助（附申請方法）
美首領失業金人數再超預期達660.6萬人　恒指夜期24000關拉鋸低水近180點（不斷更新）
美首領失業金人數再超預期達660.6萬人　恒指夜期24000關拉鋸低水近180點（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【航空告急】漢莎傳考慮永久停飛德國之翼　多家航空公司裁員兼削航班（不斷更新）
【航空告急】漢莎傳考慮永久停飛德國之翼　多家航空公司裁員兼削航班（不斷更新）
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成