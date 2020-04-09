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【保就業計劃】9000元成企業博奕　Webb：公司不申領對不起股東

金融經濟 18:26 2020/04/09

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獨立股評人David Webb撰文批評保就業計劃「為無需要人士做更多事，為有需要人士做更少事」

港府周三（8日）推出第二輪防疫抗疫基金，其中800億元用於保就業計劃，助合資格僱主支付一半薪金，每名僱員上限9000元，為期6個月。獨立股評人David Webb撰文批評保就業計劃「為無需要人士做更多事，為有需要人士做更少事」，企業有授信責任（fiduciary duty）為股東爭取最大利益，不論企業是甚麼處境，都必須申領保就業計劃「免費午餐」。

保就業計劃只排除特區政府、法定機構及政府資助機構員工，換言之，所有私人企業，只要有供強積金的員工，就可以申領資助。

David Webb 狠批港府領袖是「經濟文盲（economically illiterate）」，港府無差別向經濟大撒金錢，令即使無受疫情影響的企業也在範圍之內。

Webb 指出，當跨境人流冰封，旅遊業、被強制停業的行業受重創，即使是自由市場，都應該扶助受重創企業。

不過，Webb 也指出，部分行業如超市生意更可能因為疫情而變得更好，但政府也同樣容許他們按每名員工申領5.4萬玩資助，賺更多利潤。

【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成

震驚政府要求企業拒領　企業不要把自己放在競爭劣勢

Webb續寫，即使是疫情遠較香港流行的英國，也僅向強制休假（furloughed） 的打工仔支付8成薪金，上限2500英鎊，為期3個月。

港府無差別資助，Webb指出，企業董事有授信責任為股東爭取最大利益。

企業不論是受惠或受累疫情，都有責任取得資助，否則等於支付「自願稅（volutary tax）」，而且當企業不領，競爭對手也會申領。

Webb稱，聽到至少有一家企業董事收到港府通訊﹐要求企業不要申請，諷刺：「也許政府為倉促決策感後悔」。他續指，他持有多家上市企業逾5%股權，要求各企業的董事，不理其所在行業，不要考慮去把自己放在被股東訴訟或競爭劣勢的處境。

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港大零售料蝕最多7500萬 去年被David Webb證監先後點名

 

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記者：麥德銘

就業 疫情 David Webb 防疫抗疫基金

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