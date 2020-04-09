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三星曬冷Galaxy A系列　5G入門機4000元有找

科技 17:49 2020/04/09

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三星（Samsung）計劃今年在美國推出6款Galaxy A系列中階手機，分別是A01、A11、A21、A51以及A51 5G、A71 5G，惟未知香港會推哪款機型及上市日期。

三星（Samsung）計劃今年在美國推出6款Galaxy A系列中階手機，包括A01、A11、A21、A51以及A51 5G、A71 5G，售價由110美元至600美元（850港元至4651港元）不等。惟香港方面則未有上市消息。

三星發布2020年最新Galaxy A系列陣容，所有機型皆搭載Android 10作業系統，具備MicroSD卡槽，方便用家在儲存空間不足時，能自行增加額外擴充。

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超級入門級A01及A11

上圖分別為最入門級手機Galaxy A01、A11。（三星圖片）

先講最入門級的Galaxy A01及A11。Galaxy A01採用5.7吋水滴屏幕，輸出分辨率為HD+；具備一個500萬像素的前置鏡頭以及一個雙置雙攝鏡頭，由1300萬像素的主攝和200萬像素的深度攝鏡頭組成，後者屬於優化人像拍照的測距相機。電池容量為3000mAh，內存空間為2GB RAM + 16GB ROM，沒有指紋辨識，售價為109.99美元（約850港元）。

至於Galaxy A11，屏幕及電池容量均比A01大，分別為6.4吋、4,000 mAh；解析度依舊是HD+，但前置鏡頭採用開孔設計，後置鏡頭新增一個超廣角鏡頭，內存空間為2GB RAM + 32GB ROM，背部加入指紋辨識功能，售價為179.99美元（約1400港元）。

Galaxy A01料最快於4月9日，在Verizon搶先開賣，A11則在今年夏天發售。

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中中階機A21及A51

上圖分別為Galaxy A21、A51，後者另設5G版本。（三星圖片）

比起前兩款手機，Galaxy A21、Galaxy A51功能較好。Galaxy A21採用6.5吋、HD+開孔屏幕，與A11沒太大分別，但後鏡配備4攝，包括1600萬像素的主攝鏡頭，並有超廣角、深度和微距鏡頭作為後盾。提供指紋辨識、4000mAh電池、3GB RAM + 32 GB ROM。售價為249.99美元（約1940港元）。

另一款Galaxy A51，擁有6.5吋Super AMOLED開孔屏幕，提供FHD+解析度，同樣為4主鏡頭，但其中一顆會是4800萬畫素鏡頭；解鎖功能終於引入屏幕指紋辨識，記憶體部分則躍升為 4GB RAM + 128GB ROM，電池容量4000mAh，售價為399.99美元（3100港元）。

Galaxy A51料於4月9日，在美國電信商Sprint搶先發售，A21就要等夏天才出售。

中高階級A51、A71　支援5G

Galaxy A71是A系列中的高端機，支援5G。（三星圖片）

終於來到最矚目的5G手機，兩部5G新機將在今夏正式開賣！Galaxy A51另設一個5G版本，規格與LTE版大致相同，最大變化是提升內存容量，記憶體增加至6GB RAM，電量亦加碼至4500 mAh。售價比標準版貴100美元，為499.99美元（約3880港元）。

功能最強大的Galaxy A71，是A系列陣容中的高端機，採用6.7吋Super AMOLED、FHD+開孔屏幕，4攝後置鏡頭，涵蓋6400萬像素主相機。電池4500 mAh，支持25W快速充電；內存空間為6GB RAM + 128GB ROM，另支援最高1TB的microSD卡。售價是599.99美元（約4650港元）。

責任編輯：姚慧儀

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