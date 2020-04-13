【新股IPO】生物科技、物管IPO接踵而來 康方生物周二招股一手16343元

▲ 踏入第二季，生物科技股及物管股接踵而來，康方生物於本周二至周五招股，一手入場費16343元，公司預計4月24日掛牌。

新冠肺炎疫情蔓延全球，一度拖累資本市場氣氛，今年首季就有部分公司因而延遲及擱置上市計劃。不過，有業界人士認為，若疫情得以好轉，新股市場最快於本季內回復正常。據市場消息透露，於第二季內，新股市場將再有一批深受投資者歡迎的生物科投股及物管股上市。

康方生物下周二招股 一手16343元

未有盈利生物科技股康方生物（新上市編號：09926）計劃發售約1.59億股，最多集資約25.8億元，4月14日至17日（下周二至五）招股，招股價介乎14.88元至16.18元，（一手1000股）入場費16343元，預計4月24日掛牌。摩根大通和摩根士丹利為康方生物科技聯席保薦人。

康方生物科技主要專注於腫瘤學，免疫學和其他治療領域。目前，集團正研發創新抗體藥物涉及20多個藥物開發項目，其中12個抗體處於臨床階段。

據初步招股書顯示，集團去年全年虧損擴大至3.46億元（人民幣，下同），2018年同期虧損為1.54億元。收入則按年增至7088萬元，2018年同期收入錄283萬元。

此前，公司經過4輪融資，去年公司完成1.5億美元（約10億港元）D輪融資，由正心谷創新資本、中國生物製藥 （01177） 領投。

腫瘤醫療海吉亞料今季內上市

另外，據消息人士透露，腫瘤醫療的海吉亞醫療計劃集資約3億至5億美元（約23.4億至39億港元），料今季內上市。聯席保薦人為摩根士丹利、海通國際。

公司業務主要為醫院業務、第三方放療及醫院托管業務三大板塊。截至去年10月底止，公司自有及托管的醫院及放療中心數目為10間。截至去年首10個月，公司純利按年增至2715萬元（人民幣，下同），2018年同期，純利錄93.4萬元；收入則按年增44.6%至8.89億元。

金融街物業、建業新生活料今季內上市

承接去年物管股熱炒趨勢，今年物管新股依然成為投資者追捧對象，今年首季新股超購王更由物管股燁星集團 （01941） 奪得。值得留意的是，今季陸續有物管股上市。

據悉，從事綜合物業管理的金融街物業預計於今季內上市。公司主要在北京金融街區域提供物業管理服務，截至去年9月底，公司於國內共有137個物業項目，提供物業管理及相關服務。獨家保薦人為國泰君安。

據初步招股文件顯示，公司業務主要分為商務物業及非商務物業兩大板塊。商務物業佔集團總收入接近7成，非商務物業業務佔逾2成。截至去年9月底，公司純利按年按34.5%至8028萬元；收入按年增12.8%至6.91億元。

另外，據消息指，建業新生活預計於第2季上市，公司計劃集資約1億美元（約7.8億港元）。獨家保薦人為法巴。

公司業務主要分為物業管理服務及增值服務、生活服務、資產管理服務。物業管理及增值服務為公司主要收入來源，佔總收入接近8成。截至去年下半年，純利按年增4.32倍至1.07億元；收入按年增1.43倍至6.8億元，毛利率按年增加10.2個百分點至35.6%。

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責任編輯：謝卓榮