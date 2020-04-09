騰訊B站優酷等11家視頻網站被約談　涉亂收費、同片不同價等問題

▲ 騰訊視頻、騰訊體育、嗶哩嗶哩等11家網站因涉及多頭收費、同片不同價、會員難以取消等問題被約談整改。

騰訊 （00700） 旗下騰訊視頻和騰訊體育、阿里巴巴 （09988） 旗下優酷（美：YOKU）、B站（嗶哩嗶哩，美：BILI）、愛奇藝（美：IQ）等11家視頻音頻網站因涉及同片不同價、多頭收費等問題被浙江消費者權益保護委員會（簡稱：浙江消保委）約談，並被要求整改。

被約談的11家視頻及音頻網站 視頻 音頻 騰訊視頻 喜馬拉雅 騰訊體育 愛奇藝 優酷 嗶哩嗶哩 搜狐視頻 蜻蜓FM 芒果TV 樂視視頻 PP視頻

浙江省消費者權益保護委員4月8日，根據早前在上述11個平台的會員消費體驗結果，提出9大問題，對其進行約談並提出整改意見。

9大問題 1.廣告特權描述不清，涉嫌虛假宣傳。 2.自動續費扣款未提醒。 3.默認勾選自動續費，開通容易取消難。 4.增設收費項目。 5.購買的付費節目不能全屏觀看。 6.信息收集授權形同虛設。 7.充值金額固定，退餘額渠道不通暢，且充值餘額安卓、iOS客戶端不通用。 8.部分視、音頻網站中對Android、iOS消費者同片不同價，涉嫌價格歧視。 9.個別App內廣告導向「微商」，且客服無法提供相應證明文件。

在約談會上，騰訊視頻、喜馬拉雅、芒果TV的代表均回應已著手整改相關問題，浙江消保委將持續關注。

騰訊視頻

騰訊視頻表示，消費者信息授權後，可設置關閉好友信息。同時，隱私條款的公示將進一步保障消費者隱私權益。

喜馬拉雅

喜馬拉雅表示，針對會員到期自動續費問題，安卓用戶可直接在頁面取消，ios用戶點擊頁面超鏈接也可取消。



芒果TV

芒果TV表示，將明確告知會員廣告權益，包括一鍵關閉廣告；跳過廣告明細等。

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