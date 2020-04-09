【英國疫情】英家暴求助增120% 隔離如壓力煲

▲ 英國政府研究將封城令延長至5月，封鎖期間，當地家暴熱線的求助數字增幅高達120%。

新冠肺炎疫情蔓延全球，全球確診數字突破150萬，英國政府研究將封城令延長至5月，以遏制病毒傳播。然而與伴侶長期共處一室也不容易，有專家指，隔離如在壓力煲，增加施暴者的暴力行為。外媒報道，封鎖期間，當地家暴熱線的求助數字增幅高達120%。

【法國禁足令】家暴個案增3成 政府代付酒店房租助逃

【澳洲疫情】居家隔離苦悶 新州收養寵物激增近300%

衛報報道指，與上周相比，關注家暴的非牟利機構Respect的電話熱線求助數字增肌26.86％，網站瀏覽量錄得125％增幅；針對男性家庭暴力受害人的諮詢專線，求助數字也增16.6％，而諮詢專線網站的流量增加了42％。

英國最大的關注家暴的非牟利機構Refuge，其求助熱線會為求助者提供諮詢，並轉介到庇護所。Refuge稱，在新一輪宣傳後的24小時，其服務熱線電話數字增加120％。

【新冠肺炎】離婚數字或急增 因夫婦長期家居隔離

【英國疫情】男教師日行8公里 為基層學生送餐

有專家警告，施暴者和伴侶在家中隔離，困囿一室如壓力鍋效應，可能導致虐待行為和暴力行為增加。英國國會議員Nick Thomas-Symonds呼籲政府在封城期間，向關注家暴的非牟利團體提供緊急財政援助，以應付近日激增的求助需求。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l