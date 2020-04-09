【英國疫情】封城開始遙距問診 英醫生斥NHS慢半拍

上一篇文章
【復活節假期】卑詩省為復活兔解禁 助小童解疫情苦悶
新冠肺炎疫情蔓延全球，全球確診數字突破150萬。外界估計，英國疫情未見頂，連首相約翰遜都確診入住深切治療部（ICU），疫情相當嚴峻，政府研究將封城令延長至5月，以遏制病毒傳播。隔離期間，城中的長期病患紛紛擁抱遙距問診軟件的。
封城隔離期間，長期病患要複診怎麼辦？有公司開發遙距問診軟件，在疫情爆發期間更用一個週末時間，增設視像聊天功能，助家庭醫生可「面對面」跟病人保持聯絡。
類似軟件在歐洲已流行數年，包括英國的Babylon、德國的Ada、瑞典的Kry提供數碼化健康服務；部分軟件設立關注新冠肺炎疫情的特別服務，以減輕醫院醫護負擔。
遙距視像問診服務推出不夠一周左右，使用次數已達40萬次，平均每日使用35,000次。開發問診軟件的公司AccuRx行政總裁直言，關於健康醫療的創新，在體系上一直碰釘子。因怕涉及病人私隱，有關當局便覺得「是危險，而非機遇」。
當地有醫生對英國國民保健署（NHS）數碼化的腳步蹣跚感到氣憤：
「所有跟NHS有關的事情都『慢吞吞』」
（With the NHS, everything is slow）
據當地家庭醫生反映，隔離期間，9成服務都轉為網上問診。有去年剛完成腸癌手術的病人，仍需跟進傷口護理服務，但在隔離期間也要轉為遙距進行。病人慶幸：
「視像質素好過Zoom，可以清楚向醫生展示傷口，待醫生指示如何處理。」
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l