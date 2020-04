【英國疫情】封城開始遙距問診 英醫生斥NHS慢半拍

▲ 政府研究將封城令延長至5月,期間城中的長期病患紛紛擁抱遙距問診軟件的。

新冠肺炎疫情蔓延全球,全球確診數字突破150萬。外界估計,英國疫情未見頂,連首相約翰遜都確診入住深切治療部(ICU),疫情相當嚴峻,政府研究將封城令延長至5月,以遏制病毒傳播。隔離期間,城中的長期病患紛紛擁抱遙距問診軟件的。

封城隔離期間,長期病患要複診怎麼辦?有公司開發遙距問診軟件,在疫情爆發期間更用一個週末時間,增設視像聊天功能,助家庭醫生可「面對面」跟病人保持聯絡。

類似軟件在歐洲已流行數年,包括英國的Babylon、德國的Ada、瑞典的Kry提供數碼化健康服務;部分軟件設立關注新冠肺炎疫情的特別服務,以減輕醫院醫護負擔。

遙距視像問診服務推出不夠一周左右,使用次數已達40萬次,平均每日使用35,000次。開發問診軟件的公司AccuRx行政總裁直言,關於健康醫療的創新,在體系上一直碰釘子。因怕涉及病人私隱,有關當局便覺得「是危險,而非機遇」。

當地有醫生對英國國民保健署(NHS)數碼化的腳步蹣跚感到氣憤:

「所有跟NHS有關的事情都『慢吞吞』」

(With the NHS, everything is slow)

據當地家庭醫生反映,隔離期間,9成服務都轉為網上問診。有去年剛完成腸癌手術的病人,仍需跟進傷口護理服務,但在隔離期間也要轉為遙距進行。病人慶幸:

「視像質素好過Zoom,可以清楚向醫生展示傷口,待醫生指示如何處理。」

