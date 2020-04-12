【新冠肺炎】留在家中也可做文青？「雲遊藝術館」欣賞珍貴藝術品

▲ 香港藝術館的「雲遊藝術館」（virtually@HKMoA ），讓大家安在家中亦可細味藝術。（網站截圖）

一連四日的復活節假期亦要留在家中抗疫，還有甚麼居家消閑活動呢？香港藝術館早前推出「雲遊藝術館」（virtually@HKMoA ），讓大家安在家中亦可細味藝術。

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香港藝術館把各展覽圖冊、導賞、多媒體檔案等 ，上載至 「雲遊藝術館」的網站。（https://bit.ly/3aV1ZPz）藝術品類型眾多，包括繪本、動畫、書法作品、中國水墨畫等。

香港藝術館自去年底完成翻新，重新開放後，或許不少港人亦未曾抽空參觀。網站上的錄像作品「對照」 正正透過鏡頭呈現藝術館的建築特色，以及豐富的館藏珍品，演繹多元萬象的藝術世界。 即使疫情期間，大家亦可留在家中，欣賞香港藝術館。

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「原典變奏——香港視點」亦透過新穎的網頁及動畫設計，藉對話形式介紹香港14位藝術家。動畫內容將會追蹤展品背後的人物及故事，更呈現香港的成長過程。

▲ 「原典變奏——香港視點」藉對話形式介紹香港14位藝術家。（網站截圖）

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責任編輯：葉泳珊

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