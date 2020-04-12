【中概股噩耗】熊市遇狙擊　中概股反彈或無期

▲ 雖然中概股被狙擊並非新鮮事，但中美關係緊張及股市動盪下，一有風吹草動，投資者反應料放大，相對以往，股價跌幅或更大。

中概股接連被狙擊，繼瑞幸上周自揭假數後，渾水（Muddy Water）與另一沽構機構聯手狙擊內地串流視頻龍頭愛奇藝，而同日教育股好未來自揭員工造假誇大業務，更拖累另一早前遭狙擊的教育股跟誰學盤後交易雙雙急挫。雖然中概股被狙擊並非新鮮事，但中美關係緊張及股市動盪下，一有風吹草動，投資者反應料放大，相對以往，股價跌幅或更大。

中概股被狙擊非新鮮事

環球股市步入熊市前，中概股已不斷受狙擊。據內媒統計，從2020年1月29日到3月4日，已有9家中資公司遭到沽空機構狙擊，意味著平均4天就有一家中概股被做空。沽空機構的指控多為財務造假。

內媒指出，9隻被狙擊的中概股中，除嘉楠科技和58同城在沽空報告發布後未能止住頹勢外，其餘7隻中概股在短暫下跌後迅速反彈（見下表）。不過，步入熊市之後，又是另一版本。

日期 被狙擊企業 沽空機構 質疑點 報告公布後當日股價表現 1月29日 中國生物製藥 GMT Research 財務造假 收跌近3%，翌日再跌5%，之後慢慢回升 1月31日 瑞幸咖啡 渾水 財務造假、偽造銷售數據 收跌10.7%，翌日續跌，第三日大漲1成半，收復所有失地 2月6日 康哲藥業 殺人鯨資本 財務造假 跌10%後停牌，其後收復失地 2月13日 58同城 灰熊 虛假交易、管理層利益輸送 至今跌幅逾1成 2月20日 嘉楠科技 Marcus Aurelius Value 未披露關連交易 至今跌幅逾3成 2月24日 跟誰學 灰熊 財務造假 連跌4日後回升 2月26日 聯想集團 Bucephalus Research 財務造假 一度跌6.5%，其後回升 3月3日 中國奧園 匿名人士 虛增合約 微跌 3月4日 晶科能源 Bonitas Research 財務造假 影響不大

不過，步入熊市後，中概股要複製此前迅速反彈的經驗，機會可能較微。愛奇藝被狙擊後，股價一度跌11%，雖然其後跌幅迅速收窄，收市倒升3%，但翌日再跌半成。另一邊廂，教育股好未來自揭員工造假誇大業務後，股價亦急挫6%，此前被狙擊的同業也跟誰學也急挫。瑞幸上周自揭假後，股價挫逾8成。投資者信心薄弱之際，中概股急跌後可能反彈無期。

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