【中概股噩耗】熊市遇狙擊　中概股反彈或無期

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中概股接連被狙擊，繼瑞幸上周自揭假數後，渾水（Muddy Water）與另一沽構機構聯手狙擊內地串流視頻龍頭愛奇藝，而同日教育股好未來自揭員工造假誇大業務，更拖累另一早前遭狙擊的教育股跟誰學盤後交易雙雙急挫。雖然中概股被狙擊並非新鮮事，但中美關係緊張及股市動盪下，一有風吹草動，投資者反應料放大，相對以往，股價跌幅或更大。
中概股被狙擊非新鮮事
環球股市步入熊市前，中概股已不斷受狙擊。據內媒統計，從2020年1月29日到3月4日，已有9家中資公司遭到沽空機構狙擊，意味著平均4天就有一家中概股被做空。沽空機構的指控多為財務造假。
內媒指出，9隻被狙擊的中概股中，除嘉楠科技和58同城在沽空報告發布後未能止住頹勢外，其餘7隻中概股在短暫下跌後迅速反彈（見下表）。不過，步入熊市之後，又是另一版本。
|日期
|被狙擊企業
|沽空機構
|質疑點
|報告公布後當日股價表現
|1月29日
|中國生物製藥
|GMT Research
|財務造假
|收跌近3%，翌日再跌5%，之後慢慢回升
|1月31日
|瑞幸咖啡
|渾水
|財務造假、偽造銷售數據
|收跌10.7%，翌日續跌，第三日大漲1成半，收復所有失地
|2月6日
|康哲藥業
|殺人鯨資本
|財務造假
|跌10%後停牌，其後收復失地
|2月13日
|58同城
|灰熊
|虛假交易、管理層利益輸送
|至今跌幅逾1成
|2月20日
|嘉楠科技
|Marcus Aurelius Value
|未披露關連交易
|至今跌幅逾3成
|2月24日
|跟誰學
|灰熊
|財務造假
|連跌4日後回升
|2月26日
|聯想集團
|Bucephalus Research
|財務造假
|一度跌6.5%，其後回升
|3月3日
|中國奧園
|匿名人士
|虛增合約
|微跌
|3月4日
|晶科能源
|Bonitas Research
|財務造假
|影響不大
不過，步入熊市後，中概股要複製此前迅速反彈的經驗，機會可能較微。愛奇藝被狙擊後，股價一度跌11%，雖然其後跌幅迅速收窄，收市倒升3%，但翌日再跌半成。另一邊廂，教育股好未來自揭員工造假誇大業務後，股價亦急挫6%，此前被狙擊的同業也跟誰學也急挫。瑞幸上周自揭假後，股價挫逾8成。投資者信心薄弱之際，中概股急跌後可能反彈無期。
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