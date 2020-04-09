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太古城三房單位劈租兩成　藍籌屋苑首季跌幅王誰屬？

股樓投資 17:10 2020/04/09

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新冠肺炎肆虐，樓價持續下跌，住宅租金同樣回落。據中原地產統計，上月全港107個大型屋苑的實用平均呎租，報約33.9元，按月再跌2.3%，創近三年單月新低。值得留意的是，呎租已連跌八個月，累跌10.6%，以今年首季計，租金按季跌4.8%。

若看十大藍籌屋苑今年首季表現，藍田滙景花園租金跌得最勁，按季挫7.2%、黃埔花園跌6.8%、海怡半島跌6.1%。令人意外的是，新界屋苑跌幅輕微，天水圍嘉湖山莊跌2.6%、沙田第一城跌1%。

太古城再錄劈租成交

面對目前困境，業主紛紛劈租吸客，低價租賃成交湧現，料下月租金進一步下跌。中原地產趙鴻運說，太古城元宮閣高層H室，實用面積709平方呎，三房間隔，業主去年10月放租，叫租32,000元，見單位放盤多時未能租出，終面對現實，減租兩成，以25,500元成功租出單位，平均實用呎租36元。

新界方面，藍籌屋苑月租一度跌破萬元關口，中原地產馬斯力說，天水圍嘉湖山莊6期6座低層F室，實用面積441平方呎，兩房間隔，放租半個月，終減租1,200元，以9,800元租出，平均實用呎租22元。

屋苑名稱 2020年第一季（元） 2019年第四季（元） 按季變幅
杏花村 38.4 38.2 +0.5%
康怡花園 39 39.1 -1%
沙田第一城 39.7 40.1 -1%
嘉湖山莊 22.5 23.1 -2.6%
太古城 40.5 41.9 -3.3%
美孚新村 33 34.2 -3.5%
麗港城 31.3 32.9 -4.9%
海怡半島 36.9 39.3 -6.1%
黃埔花園 37 39.7 -6.8%
匯景花園 32.4 34.9 -7.2%

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撰文 : 黃卓賢

物業出租 黃埔花園 麗港城 杏花邨 美孚新邨 康怡花園 海怡半島 沙田第一城 滙景花園 嘉湖山莊

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