太古城三房單位劈租兩成　藍籌屋苑首季跌幅王誰屬？

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新冠肺炎肆虐，樓價持續下跌，住宅租金同樣回落。據中原地產統計，上月全港107個大型屋苑的實用平均呎租，報約33.9元，按月再跌2.3%，創近三年單月新低。值得留意的是，呎租已連跌八個月，累跌10.6%，以今年首季計，租金按季跌4.8%。
若看十大藍籌屋苑今年首季表現，藍田滙景花園租金跌得最勁，按季挫7.2%、黃埔花園跌6.8%、海怡半島跌6.1%。令人意外的是，新界屋苑跌幅輕微，天水圍嘉湖山莊跌2.6%、沙田第一城跌1%。
太古城再錄劈租成交
面對目前困境，業主紛紛劈租吸客，低價租賃成交湧現，料下月租金進一步下跌。中原地產趙鴻運說，太古城元宮閣高層H室，實用面積709平方呎，三房間隔，業主去年10月放租，叫租32,000元，見單位放盤多時未能租出，終面對現實，減租兩成，以25,500元成功租出單位，平均實用呎租36元。
新界方面，藍籌屋苑月租一度跌破萬元關口，中原地產馬斯力說，天水圍嘉湖山莊6期6座低層F室，實用面積441平方呎，兩房間隔，放租半個月，終減租1,200元，以9,800元租出，平均實用呎租22元。
|屋苑名稱
|2020年第一季（元）
|2019年第四季（元）
|按季變幅
|杏花村
|38.4
|38.2
|+0.5%
|康怡花園
|39
|39.1
|-1%
|沙田第一城
|39.7
|40.1
|-1%
|嘉湖山莊
|22.5
|23.1
|-2.6%
|太古城
|40.5
|41.9
|-3.3%
|美孚新村
|33
|34.2
|-3.5%
|麗港城
|31.3
|32.9
|-4.9%
|海怡半島
|36.9
|39.3
|-6.1%
|黃埔花園
|37
|39.7
|-6.8%
|匯景花園
|32.4
|34.9
|-7.2%
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撰文 : 黃卓賢