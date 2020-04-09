世衛確診數據惹爭議　五個國家零確診?

新冠肺炎病毒在全世界迅速蔓延，至今全球已累積超過150萬宗確診病例。根據世界衛生組織官網的資料顯示，全球一共有206個國家及地區出現確診病例，但仍有5個國家保持著「零確診」的記錄。

根據資料顯示，這五個國家分別為北韓、非洲南部的賴索托（Lesotho）、中亞的塔吉克（Tajik）、中亞的土庫曼（Turkmenistan）以及中東的葉門（Yemen）。然而，有學者懷疑資料的準確性，英國衛生與熱帶醫學院教授馬丁（Martin McKee）質疑土庫曼當局隱瞞新冠肺炎的真實數據，認為官方所提供的資料並不可靠。中亞國家土庫曼一向都被形容是比北韓更封閉的地方，而且部分領土連接著伊朗，但伊朗的確診個案已超過六萬宗，鄰近國家阿富汗、哈薩克和烏茲別克都有確診個案，馬丁不相信土庫曼可以做到沒有確診病例。

北韓的抗疫數據同樣受外界質疑，但世衛亦在日前澄清，表示北韓衛生部每個星期都會向他們報告進度。截止至4月2日，北韓已經為709人進行檢測，當中並沒有任何確診病例。去年12月31日至今，北韓表示當地已經有共24842人進行居家隔離。儘管北韓「零確診」的數字引來不少爭議，但北韓駐聯合國使團的外交官日前向《路透社》指當局在實行封鎖措施後，謹慎對待疫情，有信心亦很清楚當地的確是零病例、零確診。