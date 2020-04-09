【疫市營商】一文睇清麥當勞4月份多重優惠　如何智賺港人錢？

▲ 麥當勞特別推出4月麥當勞優惠懶人包，一文睇清各項優惠！（麥當勞提供圖片）

麥當勞在疫情下推出了多款推廣，由早至晚輪流供應。麥當勞特別推出4月麥當勞優惠懶人包，一文睇清各項優惠！

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優惠1：麥麥送晚上6時至凌晨12時免運費、$88打氣價訂購麥炸雞分享桶

即日至4月20日，凡於每日下午6時至凌晨12時使用麥麥送訂餐服務，一律免運費。此外，於明天(4月10日)起，顧客於晚上6時至9時於麥麥送平台即可以$88打氣價訂購麥炸雞分享桶，星期六、日及公眾假期均適用。

優惠2：開心樂園餐送上額外驚喜禮物

由即日起至4月23日，於餐廳或麥麥送惠顧任何開心樂園餐，除了隨餐玩具，更可獲贈額外神秘禮物一份。神秘禮物數量有限，送完即止。

優惠3: 購買炒雙蛋系列套餐贈送威露士免洗搓手液

由4月14日至5月11日，顧客凡於星期一至五（星期六、日及公眾假期除外）購買炒雙蛋系列套餐（包括炒雙蛋脆雞堡、炒雙蛋牛堡及炒雙蛋火腿堡），即可獲贈指定威露士免洗搓手液。

－4月14至17日、4月20至24日及4月27日：

威露士免洗搓手液原味 (20毫升) 及洋甘菊味(20毫升) 連矽膠鎖匙扣，共兩支

－4月28至29日、5月4至8日及5月11日：

威露士免洗搓手液原味 (50毫升) 或洋甘菊味 (50毫升) 連矽膠鎖匙扣乙支

優惠4：Double 系列回歸並以打氣價發售

麥當勞再度推出大受歡迎的Double系列。即日起逢星期一至五（公眾假期除外）晚上6-9時，此系列更會以打氣價發售：

－Double魚柳飽超值套餐：港幣35元

－Double麥樂雞 (共12件)超值套餐：港幣35元

－Double豬柳蛋漢堡超值套餐：港幣38元

－Double芝士安格斯超值套餐：港幣45元

優惠5：火腿扒芝蛋飽加入超值選

火腿扒芝蛋飽將於4月16日起，以期間限定形式加入超值選，只售港幣13元；同時會加入A+B下午茶餐優惠，顧客以港幣17元即可享用火腿扒芝蛋飽搭配其他美食。

責任編輯：葉泳珊

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