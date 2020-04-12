【都市疹療室】黃永政醫生：吞錯格易令長者惹肺炎

雖說肺炎是呼吸系統疾病，但其實不少長者和嚴重認知障礙症人士，感染肺炎也是「吞錯格」所致，沾在食物表面的病菌，隨食物跌進肺內產生炎症，患者不知因由反覆肺炎是其一特徵。

不少人以為嬰幼兒溢奶、吐奶、嗆奶會令奶水誤入肺部容易導致肺炎，但其實嬰幼兒肺炎多數與上呼吸道感染有關，最常見是感染流感病毒引起肺炎，很少會是因為「吞錯格」所致，其中裂顎是一個例子。

口腔細菌導致發炎

反之，吞嚥性肺炎最常見於長者、尤其是中風後影響吞嚥功能者，以及有嚴重認知障礙者。他們可能只是在進食前曾嗆到甚至誤嚥，咳嗽一輪後，以為已經透順條氣便無事。然而，口腔可謂是細菌溫床，滿布了很多細菌，沾了細菌的食物殘餘，在誤嚥期間掉進肺內，便可導致肺炎。

一般而言，吞嚥性肺炎患者除會出現咳至面色也變的辛苦情況，亦會發燒，照肺後會發現肺葉下部有炎症情況，這正是因為食物跌到肺的底部。

若抽取肺炎病人痰涎樣本化驗時，驗出多樣性細菌，尤其是厭氧性細菌，則可確定是屬於吞嚥性肺炎，因為這與常見於口腔內的細菌脗合。不過，有時候病人未必能夠咳出肺部的分泌物作化驗，所以化驗並不是必須程序。

餵食時要份外留神

而且，在治療的層面上，醫生並不需要先去證實患者是否屬於吞嚥性肺炎才能醫治病人。因為無論病菌是透過呼吸系統入肺，或是誤因吞嚥入肺，醫生向病人作出的治療方案也相近。針對細菌性肺炎，主要是處方抗生素，以及作支援性治療。

對於照顧者而言，若長者曾經出現吞嚥性肺炎，甚至久不久便反覆出現肺炎而不知因由，他們在餵食和準備食物時便要份外留神，固體食物可能要煮得軟熟一點，令吞嚥功能不太好的長者有能力咀嚼咬爛食物才吞下，即使是糊狀食物也不能餵得太急，以致他們容易「嗆親」。