蓋茨推介疫情相關書　病毒肆虐是人禍？

新冠肺炎疫情將如何結束? 暫時還是未知之數,但全世界無人能置身事外,即使幸運地沒有受感染,但經濟因疫情停擺,已影響不少人的生計。回顧過去,人類曾經歷過大小規模的病疫,是過去沒有汲取教訓,令病疫得以再次肆虐?還是病毒變身層出不窮,令人類不能防範?一本微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)(見上圖)已放在袋中、將會閱讀與傳染病疫相關的好書《Outbreak Culture︰ The Ebola Crisis and the Next Epidemic》,令今日身處疫情中的每個人,對自身的處境能有更多反思。

此書兩位作者,其一是聞名的遺傳研究人員Pardis Sabeti,她曾幫助遏制伊波拉疫情,另一位Lara Salahi則是獲獎無數的記者。二人調查於2014年在西非爆發的伊波拉疫情,如何階段性地成為全球最大及最致命的流行病之一,二人向臨床醫療人員收集數據,並向專家及公共生研究人員請教,揭露當地醫療系統的問題,有關病毒的資訊無法到達醫生手上,以及將相關資訊共享,令病毒沒有及時受阻截。作者又從宏觀角度,描述全球醫療及各國政府組織,就伊波拉疫情,對醫護、患者以及整個社區,能做到的是甚麼。造成疫情不是因為病毒夠「惡」,而是人類不誠實、互相競爭及糟糕的協調,令每次病毒傳播造成一次又一次的公共生危機。疫情不是病毒造成,其實是一場人禍。

書名︰Outbreak Culture︰The Ebola Crisis and the Next Epidemic 作者︰Pardis Sabeti及Lara Salahi 出版社︰Harvard University Press 出版日期︰2018年11月 定價︰約121港元(Kindle 版本)

