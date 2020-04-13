蓋茨推介疫情相關書　病毒肆虐是人禍？

新冠肺炎疫情將如何結束？ 暫時還是未知之數，但全世界無人能置身事外，即使幸運地沒有受感染，但經濟因疫情停擺，已影響不少人的生計。回顧過去，人類曾經歷過大小規模的病疫，是過去沒有汲取教訓，令病疫得以再次肆虐？還是病毒變身層出不窮，令人類不能防範？一本微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）（見上圖）已放在袋中、將會閱讀與傳染病疫相關的好書《Outbreak Culture︰ The Ebola Crisis and the Next Epidemic》，令今日身處疫情中的每個人，對自身的處境能有更多反思。

此書兩位作者，其一是聞名的遺傳研究人員Pardis Sabeti，她曾幫助遏制伊波拉疫情，另一位Lara Salahi則是獲獎無數的記者。二人調查於2014年在西非爆發的伊波拉疫情，如何階段性地成為全球最大及最致命的流行病之一，二人向臨床醫療人員收集數據，並向專家及公共生研究人員請教，揭露當地醫療系統的問題，有關病毒的資訊無法到達醫生手上，以及將相關資訊共享，令病毒沒有及時受阻截。作者又從宏觀角度，描述全球醫療及各國政府組織，就伊波拉疫情，對醫護、患者以及整個社區，能做到的是甚麼。造成疫情不是因為病毒夠「惡」，而是人類不誠實、互相競爭及糟糕的協調，令每次病毒傳播造成一次又一次的公共生危機。疫情不是病毒造成，其實是一場人禍。

書名︰Outbreak Culture︰The Ebola Crisis and the Next Epidemic 作者︰Pardis Sabeti及Lara Salahi 出版社︰Harvard University Press 出版日期︰2018年11月 定價︰約121港元（Kindle 版本）

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