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【移民日本】「初簽容易續簽難」　拆解日本簽證的底牌

名人薈萃 22:00 2020/04/11

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近這大半年，我們幾乎每天都收到電郵問我們關於日本長期居留簽證的問題。我們發現一個很特別的趨勢，就是大家都誤以為日本跟其他西方國家一樣，有「投資移民」的選擇。其實，日本要的不是錢，那麼他們想要甚麼？

初簽容易續簽難

在我們認識的大部分居日外國人中，最多人是透過「經營管理」簽證來取得長期居留權的。因為那個簽證透明度高，符合列明的要求就很大機會可獲簽發。不過，「初簽容易續簽難」！筆者之前參加了一個「更新經營管理簽證」的研討會，原來自從去年開始，日本政府逐漸收緊續簽和申請永住的要求。以前是住滿10年就可以申請永住。但現在你必須先擁有「3年簽證」，才有資格「申請」永住。（對，只是申請，不一定批。）

無論你是「工作簽證」或「經營管理」，一開始簽發的只是「1年簽證」，1年後就要申請續期。在「經營管理」中，如果要由「1年簽證」續簽到「3年簽證」，公司的營業額要遠遠高過每年500萬日圓（折合約35.6萬港元）的「最低消費」。筆者的行政書士建議，每年最好要有3,000萬日圓（折合約210萬港元）營業額。

有些人在申請簽證初時，說要做飲食業生意（開餐廳），但到了續簽證時，卻變成了民宿管理。如有這樣情況，日本入國局續簽證時，會合理懷疑你經營不善，只會再續「1年簽證」給你。所以現時一般申請人都會在生意種類上先寫上一大堆生意（貿易／飲食／民宿／旅遊／繙譯......），免得日後轉換時，會被質疑是否沒有詳細計劃好。

稅率更高更複雜

日本交稅方面，無論是「工作簽證」還是「經營管理」，都是比起香港稅率高和相對複雜。（別忘記，香港是全球稅率最精簡的地方之一！）還有，建議你最好先研究一下日本永住權的Tax Consequences，因為日本是會向擁有永住權的人（承繼人）徵收遺產稅。當你取得到了永住權後，如果身故，那麼全球的資產又要再徵收遺產稅。根據我的行政書士說，一些本身已經取得日本永住的中國人，近年都放棄永住，轉回用其他長期居留簽證，因為他們在國內有不少資產。

去年日本更新了對外國人長期居留簽證的政策，因為安倍政府在2019年開放了「特定技能1號‧2號」之後，日本的不同政黨都表示對這新簽證有懷疑，擔心會有太多外國人在日本生活會影響了本身國民的機會。其實日本跟其他西方國家不同，日本是「量化寬鬆」的先驅，完全不缺「資金」。

說到底，日本政府不是要錢，需要吸引其他國家的「人才」！日本因為少子化的關係，人口已經連續13年錄得負增長，再加上人口急速老化，未來勞動力持續減少。你可以從安倍政府的外國人居留政策中，參透得到這個底牌。

撰文 : 岑皓軒 英國倫敦帝國學院工程學士，前金融機構投資經理，崇尚自由快活主義，著有《劈炮吾撈》、《佔領資產》、《全家變泰》等。

欄名 : 一家四口　離家出走

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