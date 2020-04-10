美國銀行業三大穩健基本因素為經濟提供支持

油價和疫情相關的事態發展，促使環球同步放寬貨幣政策。由於投資者極為看淡經濟的穩健程度，導致銀行股的股價加劇波動，令估值到達極端水平。我們對近月發生的事件進行深入探討，並闡釋為何美國銀行業仍相對處於強勢，能夠抵禦經濟活動預期放緩的影響。



早前美國銀行股進一步遭受市場沽壓，與一連串避險投資情緒有關。美國聯儲局在3月份兩度舉行緊急會議調低聯邦基金利率及推出新一輪買債協議等措施，以及2019冠狀病毒（COVID-19）在全球加速擴散。此外，沙特阿拉伯與俄羅斯開展新一輪石油減價戰，隨後，代表美國八家最大型銀行的金融服務論壇表示將暫停股份回購活動，直至2020年第二季末。上述舉措使金融業（尤其是銀行業）的估值到達極端水平，與基本因素有所分歧。



銀行股過往亦曾出現估值低於賬面值的情況，分別為環球金融危機期間，以及2011年美國國債評級遭下調的時候。目前的跌幅僅於環球金融危機期間出現，事實上現時銀行業的基本因素已顯著改善。首先我們見到，現時銀行體系實力雄厚，2020年有形股本佔有形資產已由2007年底7.0%提升至9.4%的較穩健水平。資本水平提高，可提供更大緩衝，應對任何下行走勢。



截至2019年底，美國銀行業的貸存比率不足80%，這為銀行提供充裕的流動資金，從而在動盪時期向客戶提供貸款。上一次金融危機過後，美國銀行業監管機構對當地最大型銀行，實施流動性覆蓋率規定，要求有關銀行增加資產負債表內的流動資金水平，並在假設資本市場維持關閉的情況下，量度銀行在30天內自行滿足現金需求的能力。這個緩衝旨在確保市場不會重現2008年環球金融危機頂峰時，流動資金不足的現象。



時至今日，聯儲局會在年度綜合資本分析和審查過程當中，對美國最大型銀行定期就資產負債表進行壓力測試。在每年的壓力測試中，當局會設定多個嚴峻的經濟條件，就一組不同的經濟變數進行評估。舉例說，在2019年的壓力測試中，聯儲局假設失業率上升至10%，以及國內生產總值收縮8.5%。要成功通過評估，銀行必須在兩年內維持足夠的資本和目前的派息水平，並在經濟下行期間繼續回購股份。



這些壓力測試確保美國銀行業有足夠能力應對經濟嚴重衰退，而且派息受到保障。我們相信隨著企業具備致力克服這場環球公共衛生危機，以及潛在的經濟放緩現象，銀行業將為美國經濟提供支持。我們預期，銀行在未來一至兩季將出現一輪再融資活動，令擁有抵押銀行業務的銀行受惠。



美國銀行業的基本因素穩健，而且估值顯著偏低。與以前的類似時期相比，當銀行股的估值倍數見底時，市場會出現短暫錯位的情況，在過往對長線投資者而言，締造一個非常吸引的入市機會。

撰文 : 宏利投資管理 欄名 : 基金卓見