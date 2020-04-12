專訪VistaJet CCO　私人機航班疫市雙位數增長

新冠肺炎全球爆發，封城封關以至斷絕個人社交活動，出行變成「危險」活動，出街戴口罩成常態，坐飛機與一機陌生人「相對」幾小時，感染風險高，有人甚至不得不全副防護裝備上機，連飲水上廁所也可免則免。這種疫情下出現的「坐機恐慌」令全球航空公司生意大跌，卻令私人飛機生意大增。租賃私人飛機公司VistaJet（中譯「維思達公務機」）的首席商務官Ian Moore（下稱Moore、見圓圖）接受本刊訪問時表示︰「許多人都因為新冠肺炎疫情爆發，希望公務出行可以坐上更乾淨及令人安心的航班。在今年首兩個月數字顯示，維思達公務機航班數目，就比去年同期增加了16%。雖然疫情蔓延帶來很大影響，但預計全球對私人機需求仍然有增無減。」

VistaJet的包機可以飛往187個國家，亦是現時全球唯一擁有自己機隊的飛機租賃公司，整個機隊擁有70架飛機，全部屬該公司全資擁有，並統一直接管理，這與現時市場上大部分出租飛機的營運模式不同。Moore指出，現時「包機」市場上的出租飛機，大部分屬私人擁有，在「機主」不需要用飛機時把其出租，因此由飛機管理到生等，都很視乎「機主」要求，因此質素可以十分參差。

私人飛機市場增長其實一直持續，VistaJet去年來自美國的會員數目就增加了24%、亞洲會員增長6%，當中以中國、印度及新加坡客為主，歐洲亦增加了23%。而今頭首兩月航班最多的是飛美國，佔公司整航班23%，亞洲則佔11%。

會員制並按小時收費

他又指，租私人飛機出行的客戶主要有三類，商務客、政府及高端客。疫情全球蔓延，公司多了一批新客，當中有為了避開人多的客機或機場，亦有因航班取消而無法出行的顧客。至於私人飛機收費，VistaJet的會員制包機是按每小時計算，收費按機種、航等而有不同。而該公司因應疫情、各地出現多變，近日推出靈活的新收費計劃叫「輕捷月租」，提供1到3個月的月租，每月最長飛行時數為50小時，超過50小時收費另計，月租費用根據機型而定，以8座位私人機為計，月費約為港幣345萬。

疫情令私人飛機需求增加外，業內亦出現一些轉變。Moore表示，很多大企業對公務出行的安全性、保密性等要求提高，他們寧願選擇私人飛機，而不是一般民航機；還有是機主的想法開始改變，愈來愈多擁有飛機的機主，當中不少是大企業，他們意識到要自己養一架飛機「皮費」極重，由管理及折舊的成本都很高。在現時各行業講求輕資產以減低風險的主流下，私人或大企業毋須自己養一架飛機，也可以坐到私人機，這令包機服務有市場。

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