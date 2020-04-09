90後推光觸媒噴霧消毒　遇疫情拉闊客路　巴士到家居盡攬

九十後的方添明會經常留意公開的科技學術文章，如發現一些技術可開發性產品、有市場潛力，便會聯絡對方，或找尋擁有該IP（專利）的大學，洽談合作，他於2016年曾與香港科技大學合作創辦靜音科技（AMG），推出吸音產品。在2018年他與兩位合夥人創立創科公司「睿致科技」（Raze Technology），今次買入光觸媒消毒技術，並將之優化成為公司產品。方添明指，公司花了8位數字投資，當中包括量產化、品牌建立等。由於在實驗室研究出來的結果到工廠量產的過程中，會有很大出入，因要考慮成本，亦要做到同樣質素，幸好其中一位合夥人家族從事生產化工原料，可以「打尖」嘗試小量生產，試製不同的產品出來。

當初產品銷售對像是又臭又污糟的內地豬場，直至新冠肺炎疫情爆發，產品被廣泛應用公共交通工具及學校。 本港現時逾900宗確診新冠肺炎的個案，不少食肆及公共交通工具都加強消毒，由於其專利是全港獨有，不少公司，如酒店、地產等行業都會找「睿致科技」合作，採用該技術消毒。他又到有1.8萬架的士、逾4,000架九巴巴士，以及逾2千架小巴均採用Raze為車廂消毒，「公交（公共交通工具）好需要呢樣嘢，因為咁多人密集環境，你無理由個個清潔員可以（經常）去到抹，你咁多乘客係入面好危險架嘛！」

開始開拓家居市場

公司與九巴合作，採用其技術消毒巴士車廂，方添明指其實在日本的公共交通工具上，大多會使用光觸媒技術消毒，不過他公司所用的光觸媒最大的特點，是噴霧噴出所形成的保護膜，為光觸媒液體，其納米分子較大會呈現白色，而他們則可以把保護膜顏色呈透明（亦即納米份子較少）。

公司生意對象一直是商戶為主，去年年底開始部署針對一般家用產品。過去與地產商戶合作，利用光觸媒針對甲醛異味問題，「對我哋嚟講都係一模一樣道理，臭味細菌都係分子，只要有電子，佢都會將啲嘢（分子）淨化。」一些地產商客戶都詢問會否生產較小支裝的噴霧，令他萌生開拓家居市場。

文章節錄自第651期《iMoney Focus》上位生意經。