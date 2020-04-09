▲ 西班牙疫情下 擬推全民基本收入 或成歐洲首例

西班牙疫情漸見緩和，左翼政府有意推出「全民基本收入」，並希望措施恆常化；如果成事，將成歐洲首個長期推出有關措施的國家。西班牙經濟因禁足令幾乎停擺，打工仔收入大跌，措施針對弱勢社群；當局形容，措施將成弱勢社群的「永久安全網」。

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全民基本收入（Universal Basic Income，UBI） 是無條件、定期支付公民款項，金額因應人口統計因素而調整，如年齡。西班牙左翼政府上場後，一直有意推行此措施。

西班牙副首相兼經濟大臣卡爾維尼奧（ Nadia Calvino）早前接受專訪時表示，措施側重幫助家庭，由社會福利大臣埃斯克里瓦（Jose Luis Escriva）負責協調。

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不過，卡爾維尼奧沒有提及何時實施。她僅指，當局計劃盡快推行，期望可成為永久措施。埃斯克里瓦形容，措施將成弱勢社群的「永久安全網」。

▲ 西班牙疫情是歐洲最嚴重國家，政府早已進入緊急狀態，禁足令延長至本月底。

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芬蘭早年曾進行UBI實驗，為期兩年至去年結束，約2000名失業人士參與。他們均稱，比以感到前開心和健康，但沒因此而更易找到工作。

歐盟明言，會以最大彈性處理成員國的援助和財政規則，包括批准意大利增加赤字預算。儘管如是，西班牙的財政備受關注，推行UBI會否雪上加霜。

西班牙疫情是歐洲最嚴重國家，政府早已進入緊急狀態，禁足令延長至本月底，經濟大受影響。截至周四（9日）下午，確診人數迫近15萬，約1.5萬人死。

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