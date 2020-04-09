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【5G時代】瑞聲預警首季少賺9成 疫情拖慢5G換機潮

金融經濟 16:27 2020/04/09

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瑞聲 （02018） 突然發盈警，預期首季盈利將倒退85%至90%，這是繼3月底公布不派末期息後，集團再出現負面消息，周四股價早段一度跌近8%。瑞聲的盈警消息啟示手機市場仍未全面回復，手機設備股短期仍難走出困境。

瑞聲表示，受累新型肺炎疫情爆發，期間停工期延長，以及手機市銷售下跌，導致收入減少。瑞聲預期，首季盈利將下跌至4,300萬元至6,300萬元人民幣之間，即按年減少約85%至90%。

相關文章：【藍籌盈警】瑞聲發盈警 料首季純利大跌85%至90%

據彭博數據，綜合市場預期，料瑞聲首季盈利約4億元人民幣，即集團首季盈利僅為市場預期的約1成。

受累盈警消息，瑞聲周四曾跌7.7%，低見38.95元，逼近3月份的低位35.65元。消息亦令手機設備股板塊偏軟。

瑞聲不派末期息 再首季盈警

事實上，於3月底瑞聲已交出令市場失望的業績表，股價持續受壓。瑞聲去年全年純利按年大跌4成，毛利率再受壓，而且停派末期息，為2009年開始派息以來首次，令全年派息按年大跌72%。

由瑞聲的營運困境，除了顯示集團本身面對的問題，亦反映手機行業經營環境的改變。於2016年9月染藍的瑞聲曾經風光，於2017年底市值曾高見近2,200億元，現時則僅餘不足500億元，即較高峰期縮水近8成。而另一藍籌手機設備股舜宇 （02382） 市值亦較高峰期縮水近4成。

 

 

瑞聲及舜宇失去光環，主要由於近年手機市場的增長放緩，甚至在過去3年全球市場手機出貨量連跌3年。數字反映手機市場趨飽和，手機設備股的收入刺激，只能靠產品升級，以及短暫的換機潮，惟今次受疫情拖累，令換機潮延後。

瑞聲的首季數字，進一步確診疫情對手機行業的影響正浮面。瑞聲首季盈利急挫，反映市場所期待的由移動通訊5G推動的換機潮將會推遲。疫情除了打斷手機行業的供應鏈，疫情全球擴散更打擊消費者的升級5G手機的意慾。

5G換機潮延後 今年全球手機出貨量轉升無望 

市場早前已傳出蘋果（Apple）正考慮延後發布首部5G iPhone。蘋果傳統上每9、10月會發布新手機，倘延遲發布，或會錯過美國年底前的消費旺季。瑞聲有近5成收入貢獻來自蘋果，倘延推iPhone，料拖累瑞聲未來的收入。

相關文章：新iPhone傳延推 5G混戰蘋果失先機

市場研究機構IDC原本預期今年全球手機出貨量按年升1.5%，會扭轉連續3年的跌勢，惟受疫情影響，預期5G換機潮延後，IDC將全年預期下調至按年跌2.3%。

 

 

預期今年手機市場續放緩，換機延後，令瑞聲等手機設備股面對的市場仍困難。瑞聲盈警後大行紛下調其目標價。目前大行中，看法最淡的瑞銀及高盛都給予瑞聲「沽售」評級，目標價分別為32元及31元。

責任編輯：錢家鋒

手機設備股 舜宇光學科技（02382） 瑞聲科技（02018） 疫情 5G 新冠肺炎疫情
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