內地品牌「喬丹體育」敗訴　須撤銷部分商標

美國NBA退役球星喬丹（Michael Jordan）獲得勝訴，內地品牌「喬丹體育」須撤銷部分商標及圖案，結束與長達8年的侵權案。

據法新社報道，中國最高人民法院推翻前兩次的裁決，並於上月底裁定，禁止總部位於福建的「喬丹體育」使用喬丹（Michael Jordan）的中文名，其拼音「qiaodan」及「QIAODAN」則未有約束。

然而「喬丹體育」仍可使用其商標中的剪影圖案，外界則認為此圖與Nike旗下品牌Air Jordan的商標Jumpman相似。最高人民法院把把商標使用權這部分，移交至國家知識產權局進行重審。

有內地媒體就報道指，而中國喬丹25類商品上的「喬丹+圖形」商標須被撤。

在2016年，Jordan贏得其漢字名稱權，但當時最高法院維持了該公司使用羅馬化英文商標「Qiaodan」的權利。

喬丹體育於微博發聲明指，「該產判決不會影響我公司現有的商標正常使用，也不會對我正常經營構成影響。」

有內地網民不滿其聲明，坦言不如重新改名。「唉，不如徹底改名，做堂堂正正的中國品牌。你用這個名字，就別想走出海外，成為國際品牌。」、「真誠一點 換個LOGO 專注工藝 大家都能支持國產品牌崛起 」