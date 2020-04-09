  • 25°C
香港時間 : 2020409日 (四) 16:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

拼多多首季月活躍用戶超車淘寶　全球位居第九

金融經濟 15:59 2020/04/09

分享：

阿里巴巴旗下淘寶今年首季MAU跌兩位，遜拼多多。

據App Annie數據顯示，拼多多（美：PDD）的月活躍用戶（MAU）在2020年首季超過阿里巴巴 （09988） 旗下淘寶。App Annie今日發布2020年第一季全球熱門應用榜單，在MAU方面，拼多多上升2位排至第九，超越排第十的淘寶。該月活躍用戶榜單基於iPhone和Android手機首2個月的綜合數據得出。

相關文章：【騰訊股價】騰訊增持拼多多、控股虎牙 共涉逾3億美元

值得注意，App Annie此前發布的2019年第二、三季度榜單中，淘寶的月活躍用戶均位列榜單第九位，而拼多多並未上榜。意味拼多多的月活躍用戶在過去一年來首次超過淘寶。

招商證券近日報告稱，在用戶數據方面，疫情期間，平台流量恢復情況最佳依次為，拼多多、京東、淘寶。春節後2周，拼多多每日活躍用戶數量（DAU）恢復近90%，淘寶DAU則恢復不足75%。

拼多多2019年第四季財報披露，其App平均MAU逾4.8億，按年增長2.09億，按季增長5190萬。截至2019年12月31日，拼多多年活躍買家數近5.9億，較去年同期淨增1.67億，較上一季度淨增4890萬。

相關文章：【阿里巴巴】淘寶推出特價版 主攻「無品牌」商品

【停產後遺症】內地網購訂單急增　淘寶、拼多多商家卻「無貨可發」？

 

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

立即訂閱專享無間斷美股分析

香港股票 美股 疫情 阿里巴巴－SW（09988） 拼多多（美：PDD） 淘寶 阿里巴巴 iPhone Android

上一篇文章

世界黃金協會：首季黃金ETF淨流入破紀錄 料未來數月流入持續大增

下一篇文章

【UNIQLO母公司】迅銷半年少賺12% 料全年盈利倒退4成 派息維持
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【防疫抗疫基金】次輪規模傳達1300億元　林鄭曾稱考慮資助僱主支薪意見
【防疫抗疫基金】次輪規模傳達1300億元　林鄭曾稱考慮資助僱主支薪意見
【口罩供應】維特健靈口罩下午3時開賣　每包50元（附連結）
【口罩供應】維特健靈口罩下午3時開賣　每包50元（附連結）
【防疫抗疫基金】零售業資助計劃申請倒數　港府已向首批申請發8萬元資助（附申請方法）
【防疫抗疫基金】零售業資助計劃申請倒數　港府已向首批申請發8萬元資助（附申請方法）
道指收市升779點　恒指夜期升381點越24000關（不斷更新）
道指收市升779點　恒指夜期升381點越24000關（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成