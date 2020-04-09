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拼多多首季月活躍用戶超淘寶　全球位居第九

金融經濟 15:59 2020/04/09

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阿里巴巴旗下淘寶今年首季MAU跌兩位，遜拼多多。

據App Annie數據顯示，拼多多（美：PDD）的月活躍用戶（MAU）在2020年首季超過阿里巴巴 （09988） 旗下淘寶。App Annie今日發布2020年第一季全球熱門應用榜單，在MAU方面，拼多多上升2位排至第九，超越排第十的淘寶。該月活躍用戶榜單基於iPhone和Android手機首2個月的綜合數據得出。

相關文章：【騰訊股價】騰訊增持拼多多、控股虎牙 共涉逾3億美元

值得注意，App Annie此前發布的2019年第二、三季度榜單中，淘寶的MAU均位列榜單第九位，而拼多多並未上榜。意味拼多多的MAU在過去一年來首次超過淘寶。

招商證券近日報告稱，在用戶數據方面，疫情期間，平台流量恢復情況最佳依次為，拼多多、京東、淘寶。春節後2周，拼多多每日活躍用戶數量（DAU）恢復近90%，淘寶DAU則恢復不足75%。

拼多多2019年第四季財報披露，其App平均MAU逾4.8億，按年增長2.09億，按季增長5190萬。截至2019年12月31日，拼多多年活躍買家數近5.9億，較去年同期淨增1.67億，較上一季度淨增4890萬。

相關文章：【阿里巴巴】淘寶推出特價版 主攻「無品牌」商品

【停產後遺症】內地網購訂單急增　淘寶、拼多多商家卻「無貨可發」？

 

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