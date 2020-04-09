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【UNIQLO母公司】迅銷半年少賺12% 料全年盈利倒退4成 派息維持

金融經濟 15:57 2020/04/09

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受疫情影響，迅銷下調全年業績預測。

UNIQLO及GU母公司迅銷 （06288） 公布，截至今年2月底止6個月中期業績，期內綜合收益1.2萬億日圓，按年下降 4.7%；股東應佔溢利為1004億日圓，按年跌11.9%。迅銷表示，受新冠肺炎等因素影響，海外UNIQLO收益大幅下降。除了GU外，各事業分部表現皆不若預期。

訊銷下調全年盈利預測38.5%，預計母公司全年股息爲每股480日圓（港股為每股4.8日圓），維持上年度派息水平。

迅銷目前短暫停牌。

迅銷表示，日本UNIQLO期內累計收益為 4635億日圓，按年跌5.7%；惟在毛利率改善下，溢利增長5.7%至716億日圓。上半財年，冬裝主打商品受暖冬影響銷情不佳， 使同店銷售淨額按年下降4.6%；網路商店銷售額雖增長為525億日圓，但同樣受暖冬影響，按年增長率僅達8.3%，相對低迷。

春季開端雖銷售表現強勁，但受疫情影響，3月份單月同店銷售淨額按年下降27.8%。

海外UNIQLO方面，期內收益為5412億日圓，按年跌6.7%， 溢利跌39.8%為532億日圓，主要因南韓及大中華地區受到疫情等因素影響，造成收益及溢利大幅下降。

GU逆市錄增長

GU方面，上半財年收益為1322億日圓，按年增長12.9%；溢利升12%至158億日圓。除推出能掌握大衆趨勢的商品外，適合暖冬的薄外套亦大受歡迎， 同店銷售淨額錄得增長。

因疫情蔓延造成旗下多數地區門店暫停營業，集團決定下調全年度綜合業績預測，將全年度的綜合收益總額預測下調2500億日圓，至20900億日圓。母公司擁有人應佔溢利下調650億日圓至1000億日圓，相對去年下跌38.5%。

業績預測除計入3月份實際業績外，並假定4月和5月將繼續受疫情影響錄得收益大幅下降，而6月開始能逐漸回歸正常業務活動後推測所得。惟現階段尚無法合理估測各國家地區的疫情何時能夠平息，因此難以準確地估算出業績預測。

相關文章︰【新冠肺炎】無印良品、Uniqlo逐步重開中國門市 仍有兩成停業

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