【疫市營商】「虛擬主播」成明星替身　細緻得難分真假？

▲ 日本、美國等地亦有推出畫質非常細緻的虛擬角色，例如日本的Imma，連頭髮、毛孔都十分清晰。（imma.gram Instagram截圖）

現時紅點子創作的虛擬主播以動漫風格為主，亦有少量是以真人為藍本，故像真度較高。紅點子創作創辦人暨行政總裁李嘉俊認為，長遠市場普及後，必需加大發展像真度高的虛擬角色。

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肯德基去年中舉辦的PUBG Mobile 全港食雞大作戰2019，由「KFC爺爺」直播評述電競比賽亦是由紅點子創作提供技術支援。公司去年亦有以動漫風格的虛擬角色加入台灣KOL的直播平台，每個月單是直播4小時，亦已有5位數收入。

▲ Imma不時與真人明星合作，拍攝廣告。（imma.gram Instagram截圖）

雖然動漫風格的虛擬角色似乎亦頗受市場歡迎，不過李嘉俊認為始終受眾有限。他舉例，日本、美國等地亦有推出畫質非常細緻的虛擬角色，例如日本的Imma，連頭髮、毛孔都十分清晰。李認為，此類型的虛擬角色是未來的大趨勢，而且對於觀眾而言，亦是比較新穎。

▲ Lil Miquela 是由洛杉磯公司 Brud 製作，曾為Calvin Klein 拍廣告。（lilmiquela Instagram截圖）

李嘉俊又補充，像真度高的虛擬角色亦可以當作是明星的替身。明星很大部分的收入來源來自出席商業活動、拍攝廣告等，惟時間始終有限。「若配合以真人為藍本的虛擬角色，一方面可以增加工作收入，另一方面品牌亦可以較低成本得到相近的宣傳效益，屬雙贏局面。」

▲ 李嘉俊補充，像真度高的虛擬角色亦可以當作是明星的替身。（黃建輝攝）

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記者：葉泳珊

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