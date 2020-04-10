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【口罩】內地口罩商指曾試過日賺10萬　普通口罩不值錢外國只搶N95

金融經濟 15:02 2020/04/10

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中國口罩日產量大增，國家發改委指為1.16億個，有業界指，由於多人湧入口罩業，日產能保守估計已達到了2億個，不過，值錢的只有N95口罩，普通口罩不值錢，而且質素參差，最近香港亦湧現假口罩，值得市民提防。

在全球口罩短缺下，內地公司轉為大量生產，據媒體《36氪》旗下「Tech星球」訪問化名「陳國華」的口罩中介商指，「見過口罩廠投入百萬當天回本的魔幻，自己也經歷過日賺10萬元人民幣的刺激，但口罩出海生意並沒有想像的那麼簡單，賺錢的賺翻，賠錢的也賠翻，『印鈔機』一不小心就會變成『碎鈔機』」。

相關文章：【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）

海外疫情嚴重  口罩出口現商機

環球確診個案突破百萬大關，海外一罩難求，口罩出口商機處處。陳國華過往10多年從事跨境電商生意，由於接到不少查詢才開始口罩出口生意，對內聯繫國內工廠，對外溝通海外貿易商。

陳國華表示，雖然國內口罩有量，但海外市場不需要一次性口罩，需要的是相對高端的口罩，例如KN95、N95。原先美國疾控中心（CDC）放開了口罩標準，宣布符合中國標準的KN95等型號口罩，可以作為N95口罩的替代品，故他一直在做KN95口罩的生意，一周能賣10多萬個口罩。

不過，美國食品藥品監督管理局（FDA）於3月底突然宣布將中國KN95、KP95等口罩生產標準從認可名單中刪除。歐洲歐洲原本也接受中國標準的民用口罩，現在同樣須符合歐洲FFP等級標準的口罩才能進口，內地口罩出口門檻相應亦愈來愈高。

每週出口的口罩標準就會變化一次，口罩的價格也是一天一個價，高標準的口罩愈來愈貴，一次性口罩價格愈來愈低。

國內分銷售毛利不斷受壓  普通口罩貶值

同時，國內及海外分銷商的毛利差天共地。陳國華指，一個N95口罩拿貨價在15元至20元人民幣之間，但海外電商平台N95口罩基本都賣10美元以上。國內分銷商一個口罩能賺一毛錢，海外分銷商則賺至少一美元，相差70倍。

假標準口罩充斥

他又透露口罩生產多種亂象，例如市面上60%口罩工廠完全沒有無菌車間，很多口罩廠由服裝廠、機電廠臨時改裝的，故相關設備、技術根本不達標，購買口罩機後便直接開工。他提到有工人不戴口罩及手套，直接用手整理口罩。

隨海外口罩標準提高，沒跟上標準的口罩機只能被淘汰，國內一次性口罩陷入產能過剩。陳國華表示，最近已看到有人出售口罩機，並認為口罩生意不能持久。

海外進口罩標準趨嚴格，普通口罩供過於求，已不如以往具價值，日後價格只會不斷下行；相反N95需求未停，價格只會愈升愈有，或許口罩業回歸理性的日子不遠矣。

事實上，本港近日亦湧現不少港產口罩品牌，緩解港人需要，但當疫情過後，該等口罩廠面對產能過剩，如何處置也值得深思。

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