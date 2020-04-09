旺角麥花臣匯5年蝕200萬　市區樓點解都要蝕？

經濟不景，個別業主不惜賣樓套現，二手樓再錄蝕讓成交。利嘉閣陳震宇說，旺角麥花臣匯1B座高層H室，實用面積470平方呎，原叫價980萬元放售，終減價180萬元，以800萬元易手，實用呎價約17,021元。據悉，原業主於2015年6月，以954.3萬元購入單位，持貨約5年後易手，現帳面蝕154.3萬元，若連同釐印費及代理佣金，實際蝕近200萬元。

不論參考中原城市領先指數（CCL），又或差餉物業估價署的樓價指數，過去5年，樓價升幅顯著，惟麥花臣匯似乎未能受惠，以上述成交為例，雖然是高層單位，惟業主持貨近5年，也要蝕近200萬元，即約兩成。值得留意的是，即是新冠肺炎爆發前，麥花臣匯也屢錄蝕讓成交，業主不是微蝕，便是帳面賺但蝕手續費。

區內代理指，麥花臣匯位於旺角中心區，雖然交通便利，食肆林立，惟噪音不絕。代理又指，數年前樓盤開售時，雖然吸引不少投資者注意，皆因區內新盤供應不多，惟部分投資者認為，項目定價較貴，而且也難吸引租客，始終旺角是鬧市，環境嘈雜，港人未必願意付貴租租住，認為值博率相對較低，情願投資其他新盤。

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