【疫市營商】網絡世界成抗疫主流　居家「虛擬主播」現商機

▲ 紅點子創作創辦人暨行政總裁李嘉俊坦言生意必然受影響，但相信疫情使更多企業重新考慮「虛擬」範疇的可能性。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情肆虐，為減低傳播風險，大家盡量留在家中，轉投網上世界。網上KOL越來越多，不過最新的是「虛擬主播」，像真度極高的虛擬人物亦經營自己的社交網絡，你又分得出嗎？

疫情期間，不少企業順勢加大網上宣傳的投資，經營「虛擬主播」的紅點子創作（Redspots Creative）視之為中長線的發展機會，相信疫情使更多企業重新考慮「虛擬」範疇的可能性。紅點子創作創辦人暨行政總裁李嘉俊坦言生意必然受影響。

80後港女生創網上超市 有機菜朝早收割送上門

疫情促進虛擬世界發展

然而，正因大家減少聚集、留在家中轉投網上世界，李嘉俊認為有危有機，疫情反而長遠有助虛擬偶像、虛擬主播等技術為人認知。他解釋，疫情當下，更多潛在客戶重新考慮虛擬相關技術的可能性，並視之為現階段網絡推廣的方案之一。

紅點子創作一年多前，已推出以動態捕捉（Motion Capture），低成本製作實時動畫的技術方案「i0工作室」。商業應用方面，主要覆蓋教育、推廣、電競及直播4大範疇。

【全球大流行】民眾留家避疫 拼圖遊戲銷量大增

由KOL進化成虛擬KOL 有何好處？

他透露，現時影片、直播平台的片長變得愈來愈短，若以傳統模式製作，成本非常高昂，且不能應付如此龐大的製作量。「以前拍攝一條5分鐘動畫短片，連同後期剪接、配音等工序，可能需要兩至三星期。若使用實時動畫製作方案基本上兩日內即可完成。」只要有一名電腦操作員，演員所做的所有動作，均可即時轉化成動畫。

【疫市營商】Samsung用戶下載遊戲 贈優惠券

該公司在中國、香港及澳門，合共擁有百多個客戶。紅點子創作亦曾承接不少品牌推廣活動，例如去年肯德基的電競比賽，同樣以虛擬主播為亮點之一。中國的直播及影片平台眾多，李嘉俊稱目前有近8成是使用紅點子創作的虛擬主播技術，包括抖音、酷狗及嗶哩嗶哩等。由於虛擬主播只是近鏡拍攝，要求較低，一般用戶以電腦鏡頭亦可完成。

記者：葉泳珊

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l