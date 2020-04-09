▲ 市場憧憬疫情趨緩 環球股市反覆靠穩

儘管近日歐美的新冠肺炎確診及死亡數字反覆上落，投資者預期開始轉向樂觀，認為疫情發展正步向頂峰，加上市場憧憬油組會議討論減產，美股升幅擴大。金融市場逐步回穩，美元流動性得到改善，美滙指數繼續在100以上的高位整固，商品貨幣升勢持續。

在此背景下，新興亞洲市場貨幣反彈，人民幣一度攀升至7.05水平。雖然中國疫情受控，美元強勢及中國推出刺激政策的不確定性正在限制人民幣升勢。自3月以來各國先後推出前所未有的經濟刺激政策，在疫情最先爆發的中國，其財政政策卻反而只聞樓梯響，一旦刺激政策規模不及預期，人民幣可能出現沽壓。

貨幣政策方面，人行在3月末後下調逆回購利率、實施定向降準及降低超額存款準備金利率，顯示寬鬆力度正在增加。然而，環球主要央行已經重回零利率時代，持有常規貨幣政策空間的人民幣將仍然看高一綫。港元滙價在7.75強方保證以上波動，儘管聯儲局緊急減息後港美息差擴闊，港元仍然未能觸及7.75水平，金融市場波動下，港元流動性需求有所增加，因此，金管局宣布將減發外滙基金票據，為銀行市場注入200億港元流動性。雖然釋放的港元流動性規模有限，但市場對金管局的政策預期出現變化，一旦銀行間市場港元流動性不足，金管局將會透過轉移部分外滙基金票據（總值超過1萬億港元）至銀行體系結餘。筆者認為港美息差將會逐步收窄，有助遏止港元強勢。