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世界黃金協會：首季黃金ETF淨流入破紀錄 料未來數月流入持續大增

金融經濟 16:15 2020/04/09

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世界黃金協會指出，單計3月份，全球黃金ETF淨流入81億美元。

世界黃金協會（WGC）最新數據顯示，首季全球黃金ETF（交易所買賣基金）資產淨增長230億美元（約1794億港元），以美元計算為歷來新高。全球黃金ETF資產管理規模錄得創紀錄增幅，首季增長298噸，合計淨流入230億美元（約1794億港元）。

SPDR金ETF （02840） 升0.8%，收報1216元，成交4936萬元。

截至3月底止12個月，黃金ETF累計吸納659噸黃金，為金融海嘯以為最多，按年升57%。金價首兩月跑贏大多數主流資產，升幅達7%。

報告顯示，隨着全球央行啟動新一輪寬鬆，利率下滑將降低黃金持倉成本，黃金或表現強勁，黃金投資需求亦將受市場不確定性增加所推動，但同時亦可能不利金條、金幣、金飾等消費需求。

單計3月份，全球黃金ETF持倉增加151噸，約81億美元（約631.8億元），相當於資產管理規模的5%淨流入，令總持倉規模達到創紀錄的3185噸，主要因期內金價波動率達到金融危機水平。

報告指出，2008年雷曼兄弟倒閉及隨後量寬，金價急升6倍；黃金ETF持有黃金總量亦增加逾1倍。若是次疫情趨向與金融海嘯相似，協會預計，全球黃金ETF在未來數個月流入大幅上升，在4月初，有關情況已經出現。

相關文章：紐約期金升穿1700美元 與現貨金價差擴闊

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