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【瑞幸造假】平保︰佔瑞幸董事責任保險保額不超過200萬美元

金融經濟 15:32 2020/04/09

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平保表示，其所佔瑞幸的董責險不超過200萬美元。

內地連鎖咖啡店瑞幸咖啡（美︰LK）財務造假風波未完，有傳公司正向相關保險公司提出董事及高級管理人員責任保險（董責險）賠償申請。中國平安 （02318） 表示，瑞幸董責險共保體基礎層保額為1000萬美元（約7800萬港元），平安的額度不超過200萬美元（約1560萬港元）。

內地傳媒報道，平保管理層4月9日在中國平安股東大會上指出，平保所佔瑞幸的董責險額度不超過200萬美元。此外，產品有清晰條款，故意違反條款屬於免責行為。

董責險是指由公司或公司與董事、高級管理人員共同出資購買，對被保險董事及高級管理人員在履行公司管理職責過程中，因被指控工作疏忽或行為不當，而被追究其個人賠償責任時，由保險人負責賠償該董事或高級管理人員進行責任抗辯所支出的有關法律費用，並代為償付其應當承擔的民事賠償責任的保險。

據報道指，瑞幸咖啡上市前投保了董責險，總保額達2500萬美元（1.95億港元），當中內地有多家保險公司以共保體的形式參與相關承保。

瑞幸董責險保單組成的共保體共有4層，底層共保體由8家中資公司組成，保額1000萬美元，其中包括中國平安旗下的中國平安產險是底層首席承保方。

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